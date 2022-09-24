Спектакли - инструмент профилактики социальных проблем в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау состоится премьера спектакля «Кіндік». В постановке показана жизнь тех, кто ушел в водоворот ложного религиозного потока, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

В этом году театр «JasArt» по заказу управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области стал победителем социального проекта «Организация работы молодежного театра». В рамках данного проекта спектакль «Кіндік» впервые представят зрителю.

«Постановка направлена на то, чтобы люди не попадали под влияние деструктивного течения. Мы предложим спектакль по драме Колганат Мурата «Кіндік». В произведении рассказывается о женщинах, которые, попав под влияние деструктивных элементов, решили уехать за рубеж и получить там религиозное образование. Но в итоге там они столкнутся с рабством и думают о том, как им сбежать», - сообщила директор молодежного театра «JasArt» Алия Исаева.

Спектакль состоится 25 сентября в 19:00 часов в областном музыкально-драматическом театре им.Н.Жантурина.

Кроме того, молодежный театр «JasArt» представит спектакли по другим актуальным темам: наркомании, семейные драмы, насилие и др.

В дальнейшем спектакли, посвященные профилактике и решению социальных проблем, будут представлены не только в областном центре, но и во всех районах и городах Мангистауской области.

Фото: instagram.com/mangystau.news