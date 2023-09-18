Спектакль «Васька» стал первой премьерой нового театрального сезона в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Открытие нового 57-го театрального сезона в Таразе ознаменовалось премьерой спектакля Жамбылского областного русского драматического театра «Васька» - фантазийной пьесой на грани комедии и психологической драмы, в переплетении реальности и потустороннего мира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жамбылский областной русский драматический театр вот уже 57-й год радует своим творчеством зрителей и гостей Тараза. В действующем репертуаре театра порядка сорока спектаклей зарубежных, русских и казахских классиков, местных жамбылских драматургов. В творческом составе коллектива областного русского драматического театра более двух десятков артистов.

О премьере, творческих планах на предстоящий сезон и жамбылских зрителях в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала заместитель директора Жамбылского областного русского драматического театра Валерия Сон.

- Валерия Михайловна, почему именно «Васька»?...

- С первых дней этого театрального сезона наш драматический театр начал реализацию нескольких новых проектов. Первым спектаклем сезона стала премьера комедии «Васька» по пьесе современного молодого драматурга Сергея Антонова. Режиссером-постановщиком выступила отличник культуры Республики Казахстан Галина Соколова.

Свое произведение автор назвал «Фантазией на тему из жизни кота». На первый взгляд, это веселая, динамичная, легкая для восприятия история из жизни кота и его хозяина. Но, по сути, это искренний взгляд на наше общество, пьеса заставляет о многом задуматься.

Вкратце сюжетная линия пьесы такова - деревенский кот Васька попадает в городскую среду. Молодой человек по имени Ваня из-за болезни матери вынужден забрать ее кота Ваську в город, в свою квартиру. Кот не особо рад этому, но деваться некуда. В квартире он встречает Домового, который рассказывает ему про здешнюю жизнь. Кот и Домовой вместе наблюдают за жизнью людей, рассуждают о философских вещах, о любви и смерти, делятся друг с другом житейской мудростью. Параллельно идет другая сюжетная линия - люди, не обращая внимания на котов и домовых, живут своей обычной жизнью, не замечая, как это часто бывает, того, что творится рядом с ними.

При этом на протяжении всей пьесы, действие которой происходит в одной и той же квартире на шестом этаже, все герои пытаются устроить личную жизнь. Ваня знакомится с медсестрой Ларисой. Васька подружился с кошкой-сфинксом Ларисы - Нефертити. Домовой начинает ухаживать за Домовихой. Но не все так просто. Герои проходят испытания, прежде чем достигают гармонии взаимоотношений.

Как говорит сам автор пьесы Сергей Антонов, «Васька» - это не совсем, или даже совсем не комедия. Глазами кота и потустороннего существа – как бы взглядом со стороны - нам предлагается посмотреть на острые проблемы нашего современного общества, на нас самих. Спектакль одновременно смешной и трогательный, наивный и философский.

В день премьеры и открытия сезона фойе нашего театра по традиции было художественно украшено, гостей встречали артисты в праздничных нарядах. Все желающие смогли оставить пожелания театру на доске, где с отсылкой к спектаклю красовалась надпись «Здесь был Васька».

- Расскажите, пожалуйста, о новом творческом проекте Жамбылского областного русского драматического театра, который уже вызвал интерес таразской публики…

- В рамках празднования Дня семьи в Казахстане у нас состоялась первая встреча из цикла «Давай поговорим...» на тему «Счастье – это значит...». Встреча проходила в жанре «свободный микрофон», участниками были не только артисты, но и зрители. В камерной теплой обстановке прошел задушевный разговор шел о счастье и обо всем, что с этим связано. Автором и режиссером этого идеологического проекта «Давай поговорим» выступила отличник культуры Республики Казахстан Ольга Избасарова.

- В чем суть этого проекта?

- Это совершенно новый формат, цель которого сблизить людей разных национальностей, разных возрастов, социального статуса, религий и профессий. Вызвать у участников чувство единения, несмотря ни на какие различия. Проект включает в себя циклы, каждый из которых состоит из четырех встреч, объединенных общей тематикой. Встречи будут проходить один раз в месяц, на языке, на котором каждому участнику комфортно высказываться.

Мы не ожидали, но уже первая встреча в рамках проекта прошла очень успешно. Артисты представили театрализацию с песнями и танцами, сотрудники театра исполняли свои авторские песни, звучали гитара и домбра. Затем среди присутствующих провели социологический опрос на тему счастья. Во второй части встречи каждый желающий мог высказать свое представление о счастье, мы услышали много веселых и трогательных личных историй. Активными выступающими были и поколение почтенного возраста, и молодежь, и даже дети.

Думаю, самое ценное в этой встрече то, что получилось достичь главной цели - сблизить людей, обнажить души, поговорить о сокровенном в теплой камерной обстановке.

- Что нового зрители могут увидеть в новом театральном сезоне?

- В новом сезоне зрители смогут увидеть на сцене как уже полюбившиеся, так и новые постановки. Это будут и детские сказки, и комедии, и психологические драмы, и современные проекты, а также нестареющая классика. Работа над новыми постановками у нас продолжается.

Не успев закончить подготовку премьеры, мы уже начали репетиции новой пьесы. Уверена, это будет классный спектакль. Молодой, креативный и талантливый режиссер из Москвы Григорий Артамонов, выпускник ГИТИСа - Российского института театрального искусства, приступил к постановке «Горе от ума» по пьесе Александра Грибоедова. И театр уже приступил к работе над этой комедией в стихах в четырех действиях.

Отмечу, что Григорий Артамонов приглашен из Москвы в рамках Международного творческого проекта «Классика русскоязычной комедии». Именно его отрывок-эскиз в прошлом году был выбран для воплощения в полноценный спектакль.

- Валерия Михайловна, напомните о совместном проекте нашего театра с коллегами из столицы России..

- Проект называется Творческая режиссерская лаборатория «Классика русскоязычной комедии» и имеет два направления: режиссерские лаборатории и командировки специалистов. Проект организован Союзом театральных деятелей Российской Федерации и Центром поддержки русского театра за рубежом, при содействии Россотрудничества в Казахстане.

Цель проекта - прежде всего, культурное сотрудничество в рамках программы «Современная казахстанская культура в глобальном мире», повышение профессионального уровня артистов и обмен опытом, развитие и популяризация театрального искусства через произведения классики.

Раньше мы уже работали с зарубежными коллегами. Например, 55-й юбилейный театральный сезон мы открыли спектаклем «Шутники» по пьесе классика русской литературы Александра Островского. Это была совместная работа с выпускниками московского ГИТИСа.

В 2022 году в театре проходила творческая лаборатория, в ходе которой три режиссера поставили эскизы спектаклей - миниатюры по произведениям русских классиков, каждая из которых претендовала на возможность преобразиться в полнометражную постановку. Три московских режиссера поставили в нашем театре три эскиза по произведениям именитых русских классиков - Грибоедова, Тургенева и Чехова. Комедии-миниатюры зарубежные деятели ставили с нашими артистами.

К нам приезжали режиссеры-постановщики Оксана Половинкина из театрального института имени Щукина, Григорий Артамонов из ВГИКа, Алексей Золотовицкий из ГИТИСа. Все режиссеры были подобраны Союзом театральных деятелей России, каждый из них показал высокое мастерство и талант. Поставлены были три не связанных между собой эскиза - это «Горе от ума» Грибоедова, «Где тонко, там и рвется» Тургенева и собранные в один несколько рассказов Чехова под названием «Роман с контрабасом». Но вот эскиз «Горе от ума» в интерпретации Григория Артамонова оказался наиболее подходящим нашему репертуару и соответствующим духу театра. За четыре дня работы тогда Григорию удалось создать яркий и веселый эскиз, раскрыв наших артистов с новой стороны.

Новая постановка обещает быть яркой и интересной. Этот спектакль, думаю, будет интересен старшему поколению и полезен школьникам при изучении классики. Надеемся, что такая интерпретация классики возродит в детях любовь к чтению великих произведений. Премьера спектакля состоится 30 сентября.

- Насколько активно таразцы сегодня ходят в театр? И какой он - ваш зритель?

- Если представить портрет нашего среднестатистического зрителя, то это человек средних лет, и это, в основном, жительницы Тараза. Есть у нас и свои постоянные зрители, которые не пропускают ни одной премьеры, которые приходят сами и приводят своих друзей, гостей города.

Последние годы на наших спектаклях видим больше молодежи, что не может не радовать. Возможно, молодых людей привлекает то, что у нас обновляется коллектив, на сцене появляется больше молодых лиц. Возможно, их привлекает и наш постоянно обновляющийся репертуар.

На нашей сцене ставились трагедии, драмы, комедии, водевили. Зрители всегда охотно шли на «Виндзорских проказниц» и «Отелло» Вильяма Шекспира, «Недоросля» Дмитрия Фонвизина, «Женитьбу Бальзаминова» Александра Островского, «На дне» Максима Горького, «Мачеху» Оноре де Бальзака. В нашем репертуаре традиционно преобладают спектакли, поставленные по произведениям русских писателей. Помимо этого, имеется немало постановок зарубежных и казахских авторов на русском языке.

Возглавляют наш театр интересные, талантливые режиссеры, деятели казахстанской культуры. В разные годы главными режиссерами театра были Ф. Литвинская, Л. Житницкий, П. Ширшов, И. Милованов, В. Парунов, художниками-постановщиками Г. Ланцов, А. Давыдов, Т. Некрасова и другие.

Наш театр остается молодым, привлекательным и полным сил, воплощая смелые планы и идеи. Ежегодно коллектив нашего театра успешно гастролирует по городам Казахстана и за рубежом. Коллектив театра регулярно показывает благотворительные спектакли в домах инвалидов, а также проводит творческие встречи со зрителями и участвует в областных и городских мероприятиях, международных конкурсах и фестивалях. За годы работы на этой сцене было поставлено огромное количество спектаклей самых разных жанров, и несчетное количество зрительских сердец было растоплено силой искусства.

- Валерия Михайловна, позвольте поздравить Вас и в Вашем лице весь коллектив Жамбылского областного театра с наградой в республиканском конкурсе - нагрудный знак «Отличник в области культуры и искусства Республики Казахстан» за значительный вклад в развитие отечественной сферы культуры.

- Награды стимулируют к новым свершениям. Это не только мои победы, это успех всего нашего замечательного коллектива. Благодарю нашего директора театра Акылдоса Тажиева за рекомендацию участвовать в конкурсе, организованном Национальным инновационным исследовательским Центром BILIM-ÒRKENIETI.

- Спасибо за беседу! Новых творческих высот и зрительских аплодисментов!