Спектакль по пьесе венгерского драматурга поставил каздрамтеатр в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинский областной академический казахский драматический театр имени Сакена Сейфуллина представит зрителю спектакль «Электра» по пьесе венгерского драматурга Ласло Дюрко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ласло Дюрко переосмысливает античную трагедию с позиции современного человека.

Столкновение добра и зла, жажда славы любой ценой, конфликты родителей и детей – это темы вечные. Древний сюжет и сегодня не теряет своей актуальности, к нему обращаются многие деятели искусства.

На сцене театра имени Сейфуллина «Электру» поставил режиссёр Казахского национального академического театра драмы имени М. Ауэзова Жулдызбек Жуманбай. Художник-постановщик – Жалел Садырбеков.

Главные роли исполняют артисты театра Амира Омарова, Айгерим Калдыбекова, Ахай Жумамуратов, Бауыржан Нурмагамбетов, Бекмухамет Киекбаев и др.

Премьера состоится 9 октября.