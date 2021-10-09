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    22:00, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    Спектакль по пьесе венгерского драматурга поставил каздрамтеатр в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинский областной академический казахский драматический театр имени Сакена Сейфуллина представит зрителю спектакль «Электра» по пьесе венгерского драматурга Ласло Дюрко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ласло Дюрко переосмысливает античную трагедию с позиции современного человека.

    Столкновение добра и зла, жажда славы любой ценой, конфликты родителей и детей – это темы вечные. Древний сюжет и сегодня не теряет своей актуальности, к нему обращаются многие деятели искусства.

    На сцене театра имени Сейфуллина «Электру» поставил режиссёр Казахского национального академического театра драмы имени М. Ауэзова Жулдызбек Жуманбай. Художник-постановщик – Жалел Садырбеков.

    Главные роли исполняют артисты театра Амира Омарова, Айгерим Калдыбекова, Ахай Жумамуратов, Бауыржан Нурмагамбетов, Бекмухамет Киекбаев и др.

    Премьера состоится 9 октября.


    Теги:
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