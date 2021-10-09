22:00, 08 Октябрь 2021 | GMT +6
Спектакль по пьесе венгерского драматурга поставил каздрамтеатр в Караганде
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинский областной академический казахский драматический театр имени Сакена Сейфуллина представит зрителю спектакль «Электра» по пьесе венгерского драматурга Ласло Дюрко, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Ласло Дюрко переосмысливает античную трагедию с позиции современного человека.
Столкновение добра и зла, жажда славы любой ценой, конфликты родителей и детей – это темы вечные. Древний сюжет и сегодня не теряет своей актуальности, к нему обращаются многие деятели искусства.
На сцене театра имени Сейфуллина «Электру» поставил режиссёр Казахского национального академического театра драмы имени М. Ауэзова Жулдызбек Жуманбай. Художник-постановщик – Жалел Садырбеков.
Главные роли исполняют артисты театра Амира Омарова, Айгерим Калдыбекова, Ахай Жумамуратов, Бауыржан Нурмагамбетов, Бекмухамет Киекбаев и др.
Премьера состоится 9 октября.