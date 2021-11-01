Спектакль по мотивам поэмы Абая «Әзім әңгімесі» представили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для жителей и гостей города Нур-Султан в рамках театрального фестиваля «ТеатрALL» представили постановку «Әзім әңгімесі», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Спектакль по мотивам поэмы Абая Кунанбайулы «Әзім әңгімелері» был поставлен актерами государственного театра танца «Наз».

«Постановка отличается от других тем, что мы рассказываем не о творчестве и жизни великого Абая, а о его поэзии. Мы посвятили постановку его поэзии, где он рассказывает сказку, вдохновившись рассказами Шахерезады», - отметил директор Государственного театра танца «Наз» Еркебулан Агимбаев.

По словам Еркебулана Агимбаева, в рамках театрального фестиваля театр «Наз» представит исторический хореографический спектакль «Тұйғындар», который состоится 31 октября.

«В эти дни в столице проходит театральный фестиваль. Впервые город организует такой фестиваль. Это приятное и очень хорошее начало. Мы просим, чтобы каждый год проводили этот праздник, это и для зрителей хорошо, и для творческих людей. Это стимул для дальнейшего роста театров, творческих коллективов, актеров, это своего рода творческое соревнование», - сказал Қазақстанның Еңбек Ері, народный артист СССР и Казахстана, лауреат Государственной премии СССР и Казахстана, президент Ассоциации театров Казахстана Асанали Ашимов.

Отметим, что спектакль прошел с соблюдением карантинных требований.