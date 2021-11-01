Спектакль по мотивам поэмы Абая «Әзім әңгімесі» представили в Нур-Султане
Спектакль по мотивам поэмы Абая Кунанбайулы «Әзім әңгімелері» был поставлен актерами государственного театра танца «Наз».
«Постановка отличается от других тем, что мы рассказываем не о творчестве и жизни великого Абая, а о его поэзии. Мы посвятили постановку его поэзии, где он рассказывает сказку, вдохновившись рассказами Шахерезады», - отметил директор Государственного театра танца «Наз» Еркебулан Агимбаев.
По словам Еркебулана Агимбаева, в рамках театрального фестиваля театр «Наз» представит исторический хореографический спектакль «Тұйғындар», который состоится 31 октября.
«В эти дни в столице проходит театральный фестиваль. Впервые город организует такой фестиваль. Это приятное и очень хорошее начало. Мы просим, чтобы каждый год проводили этот праздник, это и для зрителей хорошо, и для творческих людей. Это стимул для дальнейшего роста театров, творческих коллективов, актеров, это своего рода творческое соревнование», - сказал Қазақстанның Еңбек Ері, народный артист СССР и Казахстана, лауреат Государственной премии СССР и Казахстана, президент Ассоциации театров Казахстана Асанали Ашимов.
Отметим, что спектакль прошел с соблюдением карантинных требований.