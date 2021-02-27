Спектакль о жизни Жамбыла Жабаева поставили в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Театральной постановкой отмечают 175-летие великого казахского акына Жамбыла Жабаева в театре Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сцене Жамбылского областного русского драматического театра в эти дни показана постановка «Чистый ручей – начало великого пути». Режиссер-постановщик - отличник культуры Республики Казахстан Ольга Избасарова.

«Таразские школьники и студенты также посмотрели спектакль о Жамбыле, - рассказала заведующая литературной частью областного русского драматического театра Ольга Махиня. – В спектакле рассказывается, как давно, у подножья гор, в пургу и метель родился мальчик. Далее сам Жамбыл вспоминает о становлении своего творческого пути. О том, как именитый Суюнбай дал ему своё благословение. Как встретил свою первую любовь, и как пришлось расстаться с нею, потому что девушка была обещана другому. Жамбыл повествует о своей юности, о начале служения казахскому народу».

В литературно-музыкальной композиции звучит поэзия Жамбыла, показана его личность изнутри, его воззрения и приоритеты.

«Имя Жамбыла дорого не только жителям нашей страны. В годы Великой Отечественной войны его воодушевляющие строки, переведенные на русский язык, звучали по радио, листовки расклеивались на стенах. Самое известное его произведение – «Ленинградцы, дети мои!» служило колоссальной опорой для поднятия духа, вселяло надежду на победу и поддерживало боевой настрой. Не случайно была выбрана дата старта литературных чтений – 27 января – это День памяти снятия блокады Ленинграда. Акын, чьим именем названа Жамбылская область, является долгожителем, прожил 99 лет. Его путь был насыщенным и многогранным», - отметила Ольга Махиня.

Напомним, в честь легендарного акына-импровизатора Жамбыла Жабаева, которого называют «Гомером XX века», назван целый регион – Жамбылская область. Город Тараз до 1996 года был Джамбулом. Кроме того, в регионе его именем названы район, четыре сельских округа, четыре аула, колледж, восемь школ и 68 улиц.

Жамбылцы знают Жамбыла Жабаева практически с рождения. Ведь это имя когда-то гремело на всю страну. Казахского акына знал весь Советский Союз. Бессмертное творение Жамбыла «Ленинградцы, дети мои!», посвященное защитникам блокадного города, действительно можно назвать сокровищем национальной культуры.