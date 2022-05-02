Спектакль о жизни Ахмета Байтурсынова презентовали в Костанае
Премьеру посетил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, поделившийся своими впечатлениями в Instagram .
«В этом году под эгидой ЮНЕСКО отмечается 150-летие великого казахского учителя Ахмета Байтурсынова. В честь юбилея в Костанайском областном казахском драматическом театре имени Ильяса Омарова состоялась премьера драмы-элегии «Алаштың Ахметі». Сценарий написал писатель Отен Ахмет», - сообщил Архимед Мухамбетов.
Спектакль, по его мнению, - это дань уважения духу просветителя.
«Мы стали свидетелями любви и уважения между Ахметом Байтурсыновым и его супругой Бадрисафой. Мы увидели любовь Байтурсынова к стране, преданность своему делу и чувство долга перед народом. Хочу поблагодарить автора пьесы, режиссера-постановщика Куандыка Касыма и весь коллектив театра! Ведь рождение нового спектакля — это поистине большой труд. В год юбилея - это хороший подарок для жителей нашей области», - подчеркнул аким.
Ранее сообщалось о том, что к юбилейной дате в Костанайской области стартовали праздничные мероприятия.
2022 год объявлен годом Ахмета Байтурсынова во всем тюркском мире.
Фото: instagram.com/ arkhimed_mukhambetov