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    18:00, 06 Июнь 2021 | GMT +6

    Спектакль о доброте представили юные актеры кинематографической школы «Кинокио»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе торжественного открытия Центра развития детей и молодежи юные актеры кинематографической школы искусств «Кинокио» представили зрителям спектакль о доброте. Известный казахстансий театральный режисер Асхат Маемиров высоко оценил творчество детей и предложим им сотрудничать в дальнейшем , передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В кинематографической школе искусств «Кинокио» азам актерского мастерства и режиссуры будет обучать известная в мире кино личность – Марат Сарсенбаев. Набор в секцию будет производиться на платной основе.

    Сегодня специально для зрителей и гостей юные актеры представили спектакль о доброте, проявив свое мастерство и навыки пения. Труд талантливых ребят оценил известный театральный режиссер Асхат Маемиров.

    «У детей прекрасный потенциал и будущее. Во-первых, дети не умеют врать на сцене. Они были очень искренними. Даже девочка, сыгравшая роль бабушки, позиционирует себя, как будущую звезду театрального искусства. Наши известные мастера начинают свой творческий путь в школе, в кружках. Отсюда начинается путь в театральный мир», - признался директор музыкального театра юного зрителя Асхат Маемиров.

    По его словам, сразу заметно, что с ними занимается профессионал.

    «Сразу видно, что дети поют, готовят сценическую речь. У меня возникло желание: почему нам не дружить? Будем дальше вместе работать, подпишем меморандум», - отметил Асхат Маемиров.


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