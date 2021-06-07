Спектакль о доброте представили юные актеры кинематографической школы «Кинокио»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе торжественного открытия Центра развития детей и молодежи юные актеры кинематографической школы искусств «Кинокио» представили зрителям спектакль о доброте. Известный казахстансий театральный режисер Асхат Маемиров высоко оценил творчество детей и предложим им сотрудничать в дальнейшем , передает корреспондент МИА «Казинформ».

В кинематографической школе искусств «Кинокио» азам актерского мастерства и режиссуры будет обучать известная в мире кино личность – Марат Сарсенбаев. Набор в секцию будет производиться на платной основе.

Сегодня специально для зрителей и гостей юные актеры представили спектакль о доброте, проявив свое мастерство и навыки пения. Труд талантливых ребят оценил известный театральный режиссер Асхат Маемиров.

«У детей прекрасный потенциал и будущее. Во-первых, дети не умеют врать на сцене. Они были очень искренними. Даже девочка, сыгравшая роль бабушки, позиционирует себя, как будущую звезду театрального искусства. Наши известные мастера начинают свой творческий путь в школе, в кружках. Отсюда начинается путь в театральный мир», - признался директор музыкального театра юного зрителя Асхат Маемиров.

По его словам, сразу заметно, что с ними занимается профессионал.

«Сразу видно, что дети поют, готовят сценическую речь. У меня возникло желание: почему нам не дружить? Будем дальше вместе работать, подпишем меморандум», - отметил Асхат Маемиров.