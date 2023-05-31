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Спектакль «Құлагер» на казахском языке показали на сцене театра Моссовета

Автор:  
Нарымбек Исмагулов
31 Мая 2023, 21:46
Спектакль «Құлагер» на казахском языке показали на сцене театра Моссовета Фото автора

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Коллектив государственного академического театра для детей и юношества им. Г. Мусрепова представил спектакль «Құлагер» на сцене театра им.Моссовета, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Показ прошел в минувший вторник в рамках XVI международного театрального фестиваля им. А.П.Чехова, в котором участвуют артисты из Казахстана, Аргентины, Армении, Беларуси, Бразилии, Вьетнама, индии, Китая, Кубы, Кыргызстана, Узбекистана, Чили и ЮАР. Программа мероприятий, рассчитанная на шесть месяцев, с мая по октябрь, включает классические спектакли, уличный театр, серию образовательных мастер-классов, фотовыставки в Москве, Воронеже и Екатебрибурге.

Саундрама «Құлагер» в постановке Фархата Молдагали стала одним из первых спектаклей, показанных на московской сцене. Она основана на одноименной поэме классика казахской литературы Ильяса Жансугурова о певце и его любимом скакуне Кулагере, погибшем по вине завистников.

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Спектакль был представлен на казахском языке. Музыкальное оформление организовано этно-модерн-джаз группой Steppe Sons, хореограф - Адилет Таменов.

«Идея и смысл нашей постановки заключается в том, чтобы показать зарубежной публике понимание роли скакуна Кулагера, как собирательного образа наших видных деятелей, путь которых был прерван помимо их воли. Это одна из наших главных работ, которая знакомит мир с казахским театром, с фольклором, культурой и национальными традициями нашего народа», - рассказал Фархат Молдагали.

Столичные зрители отметили высокий уровень актерского мастерства казахстанского коллектива, режиссерской задумки и сценографии театральной постановки.

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