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    19:45, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    Спектакль-концерт Данилы Козловского в Астане перенесли

    Спектакль-концерт Данилы Козловского в Астане перенесли
    Фото: danilakozlovsky / instagram

    Спектакль-концерт известного российского актера и режиссера Данилы Козловского, в котором он впервые выходит на сцену с музыкальным исполнением, перенесли в Астане. Об этом сообщили в пресс-службе театра «Астана Балет», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ранее сообщалось, что музыкальный спектакль FRANK Данилы Козловского пройдет 10 июня в Астане и 12 июня в Алматы.

    Название шоу было выбрано в честь Фрэнка Синатры, любимого певца Данилы, чьи песни прозвучат в его исполнении. Кроме того, слово «frank» в переводе с английского языка означает «откровенный», «искренний», «честный». Моноспектакль должен был отразить личную историю Козловского о его детстве и семье, первой любви, учебе в кадетском корпусе и встречах с кумирами.

    Авторами спектакля являются Данила Козловский и Савва Савельев, который также выступил режиссером шоу.

    Теги:
    Культура Астана Театр
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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