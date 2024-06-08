Спектакль-концерт Данилы Козловского в Астане перенесли

Спектакль-концерт известного российского актера и режиссера Данилы Козловского, в котором он впервые выходит на сцену с музыкальным исполнением, перенесли в Астане. Об этом сообщили в пресс-службе театра «Астана Балет», передает корреспондент агентства Kazinform.

Ранее сообщалось, что музыкальный спектакль FRANK Данилы Козловского пройдет 10 июня в Астане и 12 июня в Алматы.

Название шоу было выбрано в честь Фрэнка Синатры, любимого певца Данилы, чьи песни прозвучат в его исполнении. Кроме того, слово «frank» в переводе с английского языка означает «откровенный», «искренний», «честный». Моноспектакль должен был отразить личную историю Козловского о его детстве и семье, первой любви, учебе в кадетском корпусе и встречах с кумирами.

Авторами спектакля являются Данила Козловский и Савва Савельев, который также выступил режиссером шоу.