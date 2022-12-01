Спектакль «Клетка» показали в жамбылском театре - акция «16 дней против насилия»

1 Декабря 2022, 07:47

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Активные общественники города Тараза стали участниками выставки-ярмарки, проходившей под лозунгом «Стоп насилию!» в рамках республиканской акции «16 дней без насилия в отношении женщин и детей», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для профилактики и пресечения бытового насилия в Казахстане проводится республиканская акция «16 дней без насилия в отношении женщин и детей», - сообщила заместитель директора Жамбылского областного русского драматического театра Валерия Сон. - В нашем театре в рамках этой акции мы провели творческую выставку-ярмарку, инициатором выступил департамент полиции региона. Представители правоохранительных органов и общественные деятели выступили перед студентами колледжей, призвали не умалчивать о фактах насилия, и заверили в том, что каждый обратившийся за помощью получит защиту».

«В своем Послании к народу Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделил особое внимание необходимости криминализации фактов бытового насилия, - сказала выступившая в ходе акции главный инспектор отдела социально-политического мониторинга облакимата Заура Тургынова. - Генпрокуратурой страны разработан законопроект, который уже рассмотрен в Мажилисе. Ужесточено наказание за насильственные действия сексуального характера против детей и подростков».

По словам Валерии Сон, акция «16 дней без насилия» совпала с резонансным делом о загадочной гибели Марии Кацун, студентки республиканского эстрадно-циркового колледжа, выпускницы детского дома города Тараза. Будучи подростком, Мария Кацун участвовала в спектаклях Жамбылского областного русского драматического театра.

«Мария сыграла у нас главную роль в спектакле Ярославы Пулинович «Учитель химии», поставленном режиссером-постановщиком Бекназаром Избасаровым. Лишь после смерти Маши стало известно о том, что она подвергалась моральному и физическому насилию со стороны человека, которого ошибочно считала своим другом. Надеемся на добросовестное и честное расследование, за которым последует справедливое наказание виновных в смерти 18-летней Марии Кацун. Чтобы не случилось подобной трагедии, обращайтесь за помощью в общественные приемные и в правоохранительные органы», - сказала Валерия Сон.

В заключение мероприятия зрители посмотрели социальную трагедию Владимира Коняева «Клетка», премьера которой состоялась в 2016 году.

«Спектакль по сей день не теряет своей актуальности, - считает заместитель директора Жамбылского областного русского драматического театра. - Это история о людях, свернувших с верного пути. О тех, кто попал под влияние наркотиков, алкоголя и аморального образа жизни. Осознав, что они покинули мир живых, герои вспоминают свою жизнь в деталях, призывая зрителей не повторять их ошибки. Любое насилие является грубейшим нарушением прав и свобод человека. Проявлять нулевую терпимость к любому виду насилия, оказывать помощь и поддержку пострадавшим и не молчать, если с кем-то рядом случилась беда, – наша общая задача».

Заведующая пошивочным цехом Жамбылского русского театра Елена Голубинская выступила организатором творческой выставки художников и ремесленников города. Она призвала творческих молодых людей не бояться проявлять свои таланты, принимать участие в подобных выставках и в мастер-классах. Творчество, искусство и доброта спасут мир, отметила Елена Голубинская.

История акции «16 дней без насилия в отношении женщин и детей» берет начало в 1960 году, когда в Доминиканской Республике были зверски убиты три сестры Мирабель. Они стали символом правозащитного движения в Латинской Америке. Это жестокое убийство инициировало дебаты против всех форм гендерного насилия.

2022 год отмечен лозунгом «От мира в доме к миру на Земле – остановим насилие в отношении женщин».