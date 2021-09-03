Спектакль «Домалак ана» представили в столице

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Шымкентский театр оперы и балета, успешно осуществивший рекордное количество премьерных показов оперы «Домалак ана» этой весной, блестяще исполнил спектакль на гастролях в «Астана Опера». 2 и 3 сентября столичная публика рукоплескала визитной карточке шымкентского театра и его артистам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра «Астана Опера».

Для Майры Мухамедкызы, которая в январе этого года была назначена директором театра оперы и балета в Шымкенте, эта встреча со столичным зрителем стала своего рода отчетной. Оперная дива, гордость национального оперного искусства блистала на сцене «Астана Опера» в течение 5 лет, здесь она исполнила практически весь ведущий репертуар, давала грандиозные сольные концерты и теперь вышла к публике в многогранной, интересной партии Нурилы. Певице удалось раскрыть силу материнской любви, передать слушателям важность духовных ценностей. Ее голос звучал уверенно, глубоко и, безусловно, чисто.

В роли Байдибек би театралы смогли оценить Жумабека Кантарбаева. Партию Хазрета талантливо представили Айбек Канатбек и Марат Оразметов. Роль госпожи Марау (байбише) исполнила меццо-сопрано Заслуженный деятель Казахстана Дина Хамзина, госпожу Зерип (байбише) представила Майгуль Микижанова, а также в спектакле приняли участие многие другие замечательные артисты.

Нельзя не отметить слаженную работу артистов хора и балета. Они весьма реалистично сыграли воинов, сельских жителей, заложников и многих других героев. Сцена органично жила благодаря режиссерскому видению Михаила Панджавидзе и Кайрата Кулыншакова. В оперу о мудрой матери, вошедшей в историю как Домалак ана, постановщики зашифровали такое простое, но во все времена главное послание, – только любовь может спасти этот мир.

В ней глубоко передан характерный для казахского народа образ Святой Матери. Благодаря образу юной девушки Нурилы, вдохновленной заповедями и духовными ценностями, сила материнской любви раскрывается широко и реалистично. Опера «Домалақ ана» передаёт любовь батыра Байдибека к своему народу, олицетворяет не только бескорыстное материнское сердце, но и рассказывает об одном из самых значимых событий в истории казахского народа.

Либретто создал доктор искусствоведческих наук (PhD), Заслуженный деятель Казахстана Асхат Маемиров. Музыку в кратчайший срок написал известный композитор Таскын Жармукамет. Красоту звучания хора обеспечил хормейстер-постановщик Баглан Алтаев.

За дирижерским пультом, в рамках гастрольных выступлений, блистал маэстро Мади Умирзак. Под его руководством симфонический оркестр Шымкентского театра звучал свежо, ярко и динамично.

Над визуальной частью спектакля работали художник-постановщик Бахыт Кузембаев и художник по костюмам Сабира Даулеталиева. Национальный колорит был передан достаточно детально, костюмы и декорации помогали зрителям полностью погрузиться в легенду о великой женщине. Аутентичная цветовая палитра костюмов приближала героев к эпохе прошлых веков. Однако прослеживался в ней и особый символизм, к примеру, в заключение оперы костюм главной героини был зеленого цвета, цвета перерождения, обновления и надежды.

- Спектакль «Домалак ана» засиял на сцене «Астана Опера» новыми красками. Творческая и техническая команда столичного театра помогла своим коллегам адаптировать спектакль к нашей большой сцене, мы создали новое освещение, в спектакле приняли участие музыканты оркестра «Астана Опера». Так, «Домалак ана» стала иной в своем художественном и сценическом виде. В стенах «Астана Опера» состоялась премьера и мы рады, что все службы театра приняли активное участие в ее осуществлении, - подчеркнул заместитель директора по художественно-производственным вопросам и эксплуатации здания Виктор Караре.

Шымкентский театр оперы и балета стал уже вторым гастролирующим коллективом с начала IX сезона «Астана Опера». Напомним, что 26 и 27 августа здесь с большим успехом выступила труппа Алматинского театра оперы и балета им. Абая. Следующим гастролером станет Карагандинский академический театр музыкальной комедии. В IX сезоне «Астана Опера» публику ждет ряд грандиозных премьер, первая из которых – опера «Тайный брак» Д. Чимарозы. Ценителей высокого искусства ждет встреча с шедевром оперы-буффа 30 сентября и 1 октября.