Спектакль «Бахчисарайский фонтан» смогут увидеть столичные зрители

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева возвращается в репертуар театра «Астана опера»: 23, 24 и 25 апреля после длительного перерыва столичная труппа вновь исполнит эту блистательную хореографическую поэму, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Балетмейстер-постановщик, художественный руководитель балетной труппы «Астана опера» Народная артистка России Алтынай Асылмуратова работает над восстановлением оригинала хореографии Ростислава Захарова, дирижер-постановщик Арман Уразгалиев отвечает за безупречное звучание оркестра, восточное убранство сцены создавали: художник-постановщик – выдающийся сценограф современности Эцио Фриджерио и художник по костюмам – обладательница премии «Оскар» Франка Скуарчапино.

«Мы очень скучали по замечательному спектаклю «Бахчисарайский фонтан». Его любят не только зрители, но и все артисты, исполнители, потому что это драматический балет, где можно проявить свои актерские способности. Особенно это касается прекрасных женских образов - Марии и Заремы, думаю, станцевать эту партию мечтают все балерины, а также здесь сильные мужские партии – Вацлав и Гирей», - рассказывает Алтынай Асылмуратова.

«Наша задача – максимально приблизить этот спектакль к оригиналу. Естественно, что оформление останется то же, что и было. Однако мы будем работать над хореографией, чтобы это была первоначальная версия Р. Захарова. Я «выросла» на этом спектакле, впервые он был поставлен на сцене Кировского театра в 1934 году, где и шел все последующие годы.

Стараюсь передавать артистам все, чему меня научили мои педагоги, в частности, Ольга Моисеева. Мне повезло, потому что я работала с прекрасными мастерами, которым в свое время передали первоисточник. Всегда очень трепетно отношусь к тому богатому наследию, которое получила от них. И мне, безусловно, хочется всем этим поделиться со следующим поколением, чтобы они тоже владели данным сокровищем. Сам спектакль был задуман как драматический балет, то есть это хороший образец драматического театра, где нет фуэте, двойных кабриолей, но сюжетная линия должна быть яркой и понятной. Кроме того, здесь прекрасная музыка – и все это нужно наполнить, потому что если сделать бездушно, то получится неинтересный спектакль. Очень важно создать правильные образы, для этого нужно читать первоисточники – либретто Николая Волкова, в основе которого лежит поэма А.С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан», а также само произведение, чтобы проникнуться этим поэтическим духом.

Этот спектакль очень хорошо ложится на восточную труппу, артистам близка эта тема, они хорошо знают историю, понимают сюжетную линию.

Очень важна, конечно, роль репетитора, который направляет артиста, «подталкивает» на правильные эмоции, потому что эмоции в этом спектакле должны быть очень сильные. Нужно уметь любить, ведь самое главное в жизни – это любовь, но все разные, поэтому эти образы тоже разные.

Мы готовим три состава исполнителей. Будут новые артисты, которые выступят в партиях Вацлава, Марии, Нурали и Гирея. Очень сложная партия Гирея, потому что в ней мало движений, но много «состояния», и этот образ должен быть настолько мощный, чтобы было понятно, из-за чего происходят такие страсти. Это очень сложно, мы тоже будем пробовать молодых артистов, надеюсь, что все получится», - заключила Алтынай Асылмуратова.

Напомним, что спектакли пройдут в рамках проекта «Ashyq». Театр «Астана опера» одним из первых подал заявку на участие в этой программе, и получив одобрение, с 23 апреля вновь открыт для публики.

Начало спектаклей: 23 апреля - в 19:00, 24 апреля - в 12:00 и в 18:00, а также 25 апреля - в 17:00.