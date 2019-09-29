Спектакль «Айша-биби» открыл 84-й театральный сезон Жамбылского областного каздрамтеатра

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Легендой о Карахане и Айша-биби открыл новый театральный сезон Жамбылский областной казахский драматический театр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Истории печальней нет на свете» – эти навеянные Шекспиром строки можно отнести и к героям этой легенды о красавице Айше-биби, ее верной служанке Бабаджи-хатун и могучем хане Карахане. История, за достоверность которой сегодня никто не может поручиться, имеет несколько разновидностей.

Один из вариантов легенды гласит, что правитель Карахан влюбился в дочь бая Айгоже красавицу Айшу, но вынужден был спешно уехать, узнав о нападении врага. Айгожа запретил дочери видеться с возлюбленным. Но она все равно отправилась к жениху тайком в сопровождении верной няни Бабаджи-хатун. Утомившись долгим путешествием, Айша остановилась отдохнуть на берегу реки Аса, которая и сейчас протекает в одноименном селе Жамбылской области. Подосланные мстительным Айгоже джигиты подкладывают в ее наряд змею, которая смертельно кусает красавицу. Узнав о случившейся трагедии, Карахан спешно прибывает к реке. Айша-биби умирает у него на руках. Над могилой Айши-биби хан Карахан воздвиг изумительной красоты кумбез.

Спектакль Казахского драматического театра поставлен по пьесе «Айша-биби», написанной директором этого театра, жамбылским драматургом-писателем Болатом Бекжановым. Режиссером выступил заслуженный деятель РК, художественный руководитель театра «Жастар» Нурканат Жакыпбай.

Автор пьесы представил свою версию знаменитой легенды о Карахане и Айша-биби, по которой хан Карахан борется не только с соперником, претендующим на руку красавицы Айши, но и с отцом красавицы. Он побеждает старого хана и отбирает у него трон. Но в итоге Айша гибнет от укуса змеи, подброшенной коварными врагами.

Роль Карахана сыграл актер Кенен Акурпеков, образ Айши-биби представила молодая актриса Назым Акылова.

«Когда я начал писать эту пьесу, то тщательно изучил все имеющиеся архивные материалы. Мне хотелось максимально близко и достоверно передать атмосферу, дух эпохи Караханидов, это X-XII века нашей эры. И что интересно – в этих материалах нет конкретных сведений о гибели Айши-биби. Однако везде говорится о змее. А в своей интерпретации этой широко известной легенды мне захотелось сказать людям простую истину о том, что враждебность губит. Миллионы судеб сломаны из-за вражды и ненависти. Только любовь вечна», - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» автор пьесы Болат Бекжанов.