Спецжилеты и удостоверения вручили помощникам полиции в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Волонтеры будут помогать полиции в поисках без вести пропавших людей, а также патрулировать улицы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Специальные жилеты и удостоверения были вручены 10 волонтерам в опорном пункте «Набережный» управления полиции города Костаная.

«Звание волонтер полиции дает еще одно преимущество - дальнейшее трудоустройство в полицию», - отметил начальник управления кадровой политики полковник Багадат Итесов.

Удостоверения и специальные жилеты с надписью «Волонтер полиции» вручил начальник местной полицейской службы подполковник Курмет Мажикенов.

«Сегодня в области полиции активно помогают более 500 человек. С начала года ими выявлено 12 преступлений и 400 административных правонарушений. За активное участие в охране общественного порядка было поощрено 110 помощников полиции», - отметил К. Мажикенов.

Среди тех, кто сегодня получил удостоверение волонтера полиции - Салтанат Аймурзина. Он состоит в составе поискового отряда «ДОС» уже два года.

«Я считаю это своей гражданской позицией - помогать поддерживать порядок там, где я живу. Наш отряд активно ведет поисковые мероприятия по розыску без вести пропавших, а также помогает нуждающимся. Важно, что звание волонтер полиции дает возможность и дальнейшего трудоустройства, ведь мы фактически уже освоили азы этой профессии», - отметила волонтер полиции.

Уже сегодня волонтеры полиции начнут свою работу на опорном пункте «Набережный», который охватывает центральную часть города.

Важность волонтерского движения отметил в ходе участия в форуме казахстанско-российской молодежи и Президент страны К. Токаев. Предстоящий год в стране объявлен Годом волонтеров.