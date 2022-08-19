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Спецзаседание Транспортного координационного комитета прошло в Стамбуле
19 Августа 2022 20:44

Спецзаседание Транспортного координационного комитета прошло в Стамбуле

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Секретариат Организации Тюркских государств организовал специальное заседание «Транспортного координационного комитета» в Стамбуле, на уровне заместителей министров профильных учреждений Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана. На мероприятии Казахстан представляла делегация во главе с вице-министром индустрии и инфраструктурного развития Алмазом Идырысовым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Вице-министр отметил, что развитие транспортно-логистического комплекса является важным компонентом внешнеэкономических и внешнеторговых связей с государствами-членами организации.

По его словам, на сегодня Транскаспийский международный транспортный маршрут обретает большую популярность, так как маршрут проходит через территории Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции и в Европу.

На заседании обсуждались актуальные вопросы касательно транспортных и транзитных операций по Транскаспийскому международному транспортному коридору Восток-Запад, в целях повышения конкурентоспособности «Среднего коридора». Также были рассмотрены вопросы цифровизации транспортных и транзитных процедур между государствами, проект «Соглашения о международных комбинированных грузовых перевозках между государствами-членами ОТГ», и увеличения количества рейсов между государствами-членами и государствами-наблюдателями.

Как сообщалось,12 ноября 2021 года в ходе 8-го саммита Организации тюркских государств, состоявшегося в Стамбуле, главы государств подчеркнули важность вопросов транспорта и транзита для дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества и поручили соответствующим институтам государств-членов продолжать создавать благоприятные условия и упрощать административные процедуры, чтобы сделать Транскаспийский международный Средний коридор «Восток-Запад» более эффективным, устойчивым и беспрепятственным маршрутом.


Фото: .gov.kz



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