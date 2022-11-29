Спецвизу «Neo Nomad Visa» внедрят в Казахстане

29 Ноября 2022, 13:05

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разработают и внедрят специальную визу для «цифровых кочевников «Neo Nomad Visa». Об этом сообщил министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наше ведомство является исполнителем ряда мероприятий Плана действий Концепции (миграционной политики РК на 2023-2027). Первое. Скорректируем правовые акты, чтобы предоставить право получения в упрощённом порядке разрешений на постоянное проживание ценным профессионалам в сфере IT, науки, здравоохранения и промышленности», - сказал Марат Ахметжанов.

Во вторых, как отметил спикер, МВД совместно с МИД подготовят три совместных приказа:

первый - чтобы предоставить долгосрочные (10 лет) визы с правом получения вида на жительство для иностранцев, имеющих ценные для Казахстана навыки в науке, образовании, промышленности, информационных технологиях, спорте и культуре;

второй – чтобы упростить порядок въезда и пребывания Казахстане иностранных инвесторов, которые единовременно инвестировали в экономику нашей страны более 300 тыс. долларов США;

третий приказ – разработают и внедрят специальную визу для «цифровых кочевников «Neo Nomad Visa».