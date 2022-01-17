Спецучреждения и изоляторы в 11 регионах посетили представители Национального превентивного механизма

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Группы Национального превентивного механизма при координации уполномоченного по правам человека посетили специальные учреждения и следственные изоляторы в 11 регионах. Об этом сообщила директор ОО «Правовой центр женских инициатив «Сана Сезiм», член координационного совета при Уполномоченном по правам человека по национальному превентивному механизму Шахноза Хасанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Посещения специальных учреждений продолжаются. Это важно, чтобы обеспечить независимый контроль за соблюдением прав человека и конституционных гарантий по доступу к защите, исключению жестокого обращения и других гарантий содержания в закрытых учреждениях. Группы национального превентивного механизма при координации Уполномоченного по правам человека посетили более 30 специальных учреждений и следственных изоляторов в 11 регионах. Наша задача – не просто собирать обращения и жалобы, а постоянно напоминать правоохранительным органам об общественном контроле, предупреждать дальнейшее совершение нарушений, а в случае получения обращений незамедлительно сообщать о них», - сказала Шахноза Хасанова во время брифинга на площадке СЦК.

Она проинформировала, что в адрес Уполномоченного также поступило 21 заявление о жестоком обращении при задержаниях, необоснованных задержаниях, недопуске адвокатов, 18 из которых поступили через участников Национального превентивного механизма в ходе специальных посещений. Обращающимся предоставляются консультации и оказывается правовая помощь.

«В адрес Генерального прокурора и министра внутренних дел с учетом обращений граждан и гражданских активистов направлены запросы Уполномоченного по решению вопросов:

- допуска адвокатов к подзащитным, учитывая, что получение профессиональной юридической помощи является конституционным правом граждан;

- проведения судебных разбирательств при обязательном участии адвокатов;

- периодической публикации актуальной информации для населения по задержанным, освобожденным, осужденным, административно-арестованным, лицам, находящимся в медицинских учреждениях, умершим.

- беспрепятственному посещению участниками НПМ специальных учреждений и помещений органов полиции и КНБ;

- размещению на официальных интернет-ресурсах контактов оперативных штабов, call-center», - отметила Ш. Хасанова.