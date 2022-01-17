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Спецучреждения и изоляторы в 11 регионах посетили представители Национального превентивного механизма

17 Января 2022 20:23
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Спецучреждения и изоляторы в 11 регионах посетили представители Национального превентивного механизма

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Группы Национального превентивного механизма при координации уполномоченного по правам человека посетили специальные учреждения и следственные изоляторы в 11 регионах. Об этом сообщила директор ОО «Правовой центр женских инициатив «Сана Сезiм», член координационного совета при Уполномоченном по правам человека по национальному превентивному механизму Шахноза Хасанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Посещения специальных учреждений продолжаются. Это важно, чтобы обеспечить независимый контроль за соблюдением прав человека и конституционных гарантий по доступу к защите, исключению жестокого обращения и других гарантий содержания в закрытых учреждениях. Группы национального превентивного механизма при координации Уполномоченного по правам человека посетили более 30 специальных учреждений и следственных изоляторов в 11 регионах. Наша задача – не просто собирать обращения и жалобы, а постоянно напоминать правоохранительным органам об общественном контроле, предупреждать дальнейшее совершение нарушений, а в случае получения обращений незамедлительно сообщать о них», - сказала Шахноза Хасанова во время брифинга на площадке СЦК.

Она проинформировала, что в адрес Уполномоченного также поступило 21 заявление о жестоком обращении при задержаниях, необоснованных задержаниях, недопуске адвокатов, 18 из которых поступили через участников Национального превентивного механизма в ходе специальных посещений. Обращающимся предоставляются консультации и оказывается правовая помощь.

«В адрес Генерального прокурора и министра внутренних дел с учетом обращений граждан и гражданских активистов направлены запросы Уполномоченного по решению вопросов:

- допуска адвокатов к подзащитным, учитывая, что получение профессиональной юридической помощи является конституционным правом граждан;

- проведения судебных разбирательств при обязательном участии адвокатов;

- периодической публикации актуальной информации для населения по задержанным, освобожденным, осужденным, административно-арестованным, лицам, находящимся в медицинских учреждениях, умершим.

- беспрепятственному посещению участниками НПМ специальных учреждений и помещений органов полиции и КНБ;

- размещению на официальных интернет-ресурсах контактов оперативных штабов, call-center», - отметила Ш. Хасанова.


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#Права человека   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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