Спецтехнику на случай снежных заносов проверяют в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели проверяют готовность населенных пунктов к зимнему периоду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, руководители и сотрудники ведомства выезжают в районы, чтобы на месте определить степень угрозы селам и коммуникациям.

Заместитель начальника департамента Ерик Сарыбаев проехал по населенным пунктам районов им. Г.Мусрепова, Жамбылского, Тимирязевского, Айыртауского, Есильского и Шал акына. Он проверил готовность снегоуборочной и спецтехники, поинтересовался, как проводятся мероприятия по подготовке к зиме, и обсудил с районными акимами проблемные вопросы.





«Особое внимание во время выездов уделяется снегозаносимым участкам трасс республиканского, областного и местного значения, готовности сил и средств к ликвидации снежных заносов на них. Проверяется исполнение противопаводковых мероприятий в тех районах, которые им подвержены», - добавили в пресс-службе.

Спасатели говорят, что даже малоснежная зима может привести к чрезвычайным ситуациям. В прошлую зиму зарегистрировали 38 выездов на ЧС. Эвакуировали в пункты обогрева 109 человек, вызволили из снежных заносов 27 единиц техники, спасли 3 и эвакуировано 313 человек.















