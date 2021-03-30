Спецтехника в подтопленных районах Тараза продолжает работать без перерыва

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Постоянные проливные дожди нынешней весны вызвали в Таразе целый ряд подтоплений, которые оперативно ликвидируют городские власти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в акимате города Тараза, серьезной проблемой областного центра стали незаконные сооружения над водными каналами.

В Таразе имеется восемь каналов общей протяженностью 82,5 километра. Вдоль этих каналов различные сооружения возводят как предприниматели, через территорию которых проходят каналы, так и жители частного сектора, также сбрасывающие в каналы мусор. Это становится источником загрязнения водных артерий города и причиной подтоплений дворовых территорий частного сектора, находящегося вдоль водных каналов.

По данным областного акимата, в 2020 году владельцам сооружений вдоль водных каналов было направлено 360 уведомлений о необходимости демонтажа незаконных объектов. Владельцев предупредили, что вопрос будет решаться через суд, если заграждения не будут ликвидированы.

Как сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в акимате города Тараза, ветеран, проживающая по улице Адамбаева, 10, обратилась к властям через социальные сети с жалобой о том, что ее дом заливает вода.

«Ночью опять затопило дом, вода в доме стояла, - рассказывает бабушка, владелица дома. - Приехали ребята из акимата, помогли. Всю воду вытаскали, полы вымыли, протерли. Осталось только подсохнуть».

Причины произошедшего выясняют специалисты. По предварительным данным, затопление произошло по причине дефектов арычной системы при строительстве ТРЦ «Март» и пешеходной зоны Арбат-3.

«Работы по откачке воды продолжались беспрерывно до поздней ночи и завершились на следующий день, - пояснила советник акима города Тараза Зарина Куатова. – Вначале проводились работы по осушению прилегающей территории вдоль дороги, коммунальщики сделали арыки, а затем - в доме у бабушки откачали воду».

По словам Зарины Куатовой, это только один случай. Подобных фактов перекрытия водных артерий города незаконными постройками на сегодняшний день множество. Так, в части города «за линией» хозяева частного сектора просто перекрыли водный канал, соорудив пристройку рядом с каналом. К этому прибавились проливные дожди последних дней – и вода начала затапливать улицу и соседей.

«По жалобе одной бабушки коммунальщики выехали, посмотрели на ситуацию. Мало того что забор поставили, и там небольшая проходимость воды, так еще и мусор был. Хозяина попросили, чтобы он почистил мусор, так как затоп у бабушки соседки, они обещали после обеда убрать мусор. Но коммунальщики не стали ждать, потому что дом бабушки продолжала затапливать вода. И наши коммунальщики сами почистили мусор. Хотя это частный сектор. И помогли бабушке откачать воду со двора и огорода».

Сегодня подтопленные проливными дождями районы находятся на особом контроле акимата города Тараза. Спецтехника на этих участках продолжает работать без перерыва.

С настоятельной просьбой убрать незаконные сооружения над водными каналами к жителям Тараза обратился городской акимат:

«Уважаемые таразцы! В ходе работ по откачке воды в местах подтоплений, обнаружены нарушения со стороны отдельных домовладельцев. Каналы перекрыты заборами и постройками. Для скорейшего разрешения проблемы с затоплениями, необходимо убрать незаконные сооружения и открыть каналы. По сообщениям синоптиков, в Жамбылской области, в ближайшие сутки ожидается сильный дождь. Ситуация с подтоплениями может усугубиться. Помните о персональной ответственности за незаконные ограждения. Призываем всех домовладельцев самостоятельно устранить нарушения в самые кратчайшие сроки», - говорится в обращении акимата города Тараза.



















