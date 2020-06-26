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Спецслужбы Узбекистана уничтожили большую партию наркотиков

Автор:  
Мирас Куандыков
26 Июня 2020, 21:00
Спецслужбы Узбекистана уничтожили большую партию наркотиков

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Cотрудники Службы государственной безопасности Республики Узбекистан уничтожили крупную партию наркотических средств, изъятых в ходе борьбы с наркобизнесом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, уничтожено путем сожжения 626 кг 981 граммов наркотических средств, в том числе 4 кг 96 граммов героина, 127 кг 154 граммов опия, 25 кг 426 граммов гашиша, 266 кг 35 граммов марихуаны, 105 кг 511 граммов маковой соломы, 97 кг 209 граммов каннабиса, 1 кг 543 граммов синтетических наркотиков, а также большое количество различных психотропных, сильнодействующих и психоактивных препаратов в виде таблеток и растворов.

В пресс-службе ведомства отмечают, что в соответствии с наработанной в РУ практикой, наркотические средства, проходившие в качестве вещественных доказательств в судах, после вступления в силу приговоров, уничтожаются путём сжигания в специальных печах в присутствии представителей компетентных органов республики, международных организаций, дипломатического корпуса, общественности и средств массовой информации.

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Вместе с тем, за прошлый год органами СГБ РУ было выявлено свыше 330 преступлений, связанных с наркотическими средствами, и изъято более чем 377 кг наркотиков. Также пресечена незаконная реализация почти 336 тысяч таблеток «Трамадола», внесенного в список наркотических средств и более 40 тысяч штук сильнодействующих, психотропных и психоактивных лекарственных препаратов.

В связи с расположением Узбекистана, как и других государств Центральной Азии, на транзитном пути вывоза афганских наркотиков по «северному маршруту», изымаемые в Узбекистане наркотические средства ввозятся контрабандным путем непосредственно из Афганистана, а также транзитом через Таджикистан и Кыргызстан.

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