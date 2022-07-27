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Спецслужбы тюркских стран договорились взаимодействовать при террористических угрозах
27 Июля 2022 19:04

Спецслужбы тюркских стран договорились взаимодействовать при террористических угрозах

ЧОЛПОН-АТА. КАБАР-КАЗИНФОРМ - В городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области под председательством Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана состоялось XXIV заседание Конференции спецслужб тюркских государств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

По информации пресс-службы ГКНБ, в работе заседания приняли участие руководители и представители специальных служб Азербайджана, Казахстана, Турции, Узбекистана и Кыргызстана, а также в качестве наблюдателей на Конференции присутствовали делегации спецслужб России и Венгрии.

На встрече рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия спецслужб в области обеспечения безопасности и стабильности в тюркских государствах в контексте складывающейся обстановки в зонах террористической активности на Ближнем Востоке и Афганистане.

Участники конференции условились согласовать механизмы реагирования и взаимодействия по локализации террористических угроз, исходящих из Афганистана и сирийской зоны вооруженного конфликта и связанных с распространением терроризма и религиозного экстремизма.

В рамках работы заседания состоялась встреча президента КР с главами спецслужб тюркских государств. В своем обращении к участникам заседания С. Жапаров отметил важность тесного взаимодействия и консолидации усилий спецслужб в совместной работе по противодействию внешним вызовам и угрозам, затрагивающим интересы тюркских государств.

Кроме того, участники заседания провели открытый диалог и обмен мнениями в отношении заслушанных докладов, по итогам которых принято решение о принятии мер по реализации достигнутых договоренностей.

Конференция спецслужб тюркских государств была создана в 1998 году. Основной ее задачей является обеспечение эффективного взаимодействия в области борьбы с организованной преступностью международного характера и в других согласованных сферах деятельности спецслужб.





Фото: kabar.kg

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