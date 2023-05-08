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Спецслужбы Турции нейтрализовали особо опасного террориста РКК на севере Ирака

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Мая 2023, 10:07
Спецслужбы Турции нейтрализовали особо опасного террориста РКК на севере Ирака Фото: агентство «Анадолу»

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Спецслужбы Турции нейтрализовали на севере Ирака особо опасного террориста РКК Эйваза Бейаза под кодовым именем «Зердешт Карадений», находящегося в международном розыске по красному циркуляру. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Как сообщили источники в силах безопасности, Бейаз вступил в ряды террористов в 1994 году. Он был исполнителем терактов против сил безопасности Турции в районе Герзе в Синопе в 2010 году, в районе Бойабат в Синопе в 2011 году и в районе Дюзкей в Трабзоне в 2012 году.

Бейаз находился в международном розыске по красному циркуляру, а также числился в «сером» списке особо опасных террористов МВД Турции.

Он был нейтрализован в ходе спецоперации Национальной разведывательной службы Турции в районе Духок-Гара на севере Ирака.


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