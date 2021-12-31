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Спецсистемы панорамной видеофиксации нарушений ПДД запустили в Костанае и Рудном

31 Декабря 2021 09:15
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Спецсистемы панорамной видеофиксации нарушений ПДД запустили в Костанае и Рудном

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - До 15 января 2022 года на территории городов Костанай и Рудный в тестовом режиме будут осуществлять работу специализированные передвижные (мобильные) системы панорамной видеофиксации нарушений правил дорожного движения «Ekin Patrol G2» (Екин патруль), передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали в департаменте полиции области, 4 автомашины патрульной полиции Управления полиции Костаная и 2 - управления полиции Рудного. Данные автокомплексы приобретены в рамках реализации Департаментом полиции области государственной программы «Цифровой Казахстан» и исполнения проектов Дорожной карты цифровизации Костанайской области на 2021 год.

«Мобильные комплексы (устанавливаемые в служебный (патрульный) автотранспорт) предназначены для фиксации проезжающего транспорта на контролируемом участке дороги, распознавания государственных номерных знаков, фиксации скоростного режима. Распознанные государственные номерные знаки автоматически будут проверятся по базе данных на предмет розыска или нахождения в электронном списке должников по административным штрафам за ранее совершенные правонарушения»,- пояснили в полиции.

Также, в случае нарушения правил дорожного движения, информация автоматически будет передаваться в центр обработки нарушений отдела административной практики ДП Костанайской области и далее в Процессинговый центр Генеральной прокуратуры РК, что в свою очередь, позволит исключить коррупционные риски.


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#Костанайская область   #МВД РК   #Цифровой Казахстан  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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