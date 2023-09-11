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    17:35, 11 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Спецшкола Астаны переполнена более чем в два раза

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Специальной школе №3 Астаны должны учиться 150 детей с нарушениями интеллекта, в том числе с аутизмом, ДЦП и синдромом Дауна. В настоящее время в ней обучаются 350 школьников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Дети учатся здесь с 9 утра до 5 вечера. После обеда проходят занятия с дефектологами, логопедами, а также дополнительные занятия, в том числе хореография, вокал, шашки, настольный теннис, ИЗО, футбол, бисероплетение. Все это бесплатно.

    В школе обучаются с 0 по 10 класс. 10 классы считаются производственными, большинство часов уделяются урокам труда. Для мальчиков – это слесарное дело, для девочек – швейное.

    «Мы не отбираем детей, к нам поступают по заключению психолого-медико-педагогической консультации. Мы реализуем две программы: для детей с легкими нарушениями интеллекта и для детей с умеренными нарушениями интеллекта», - рассказала директор Гульдана Абдигалиева.


    По ее словам, в классах для детей с легкими нарушениями, по нормам, наполняемость должна быть не более 10 человек, с умеренными – не более 6. Общая проектная мощность школы – 150 детей.

    «На данный момент у нас 350 детей, из них 91 обучаются на дому. К примеру, в прошлом году у нас появились эти перегородки, классов не хватает. В 2020 году, когда мы открылись, было всего 104 ученика. Каждый год мы принимаем около 100 детей», - добавила она.

    Она отметила случаи, когда дети переводятся в общеобразовательные школы с инклюзивными классами и необходимыми специалистами. Так было в прошлом году, когда одна из учениц перевелась в школу №83. Но бывает и так, когда дети возвращаются назад.


    Журналистов в школу пригласил фонд «Қазақстан халқына», чтобы показать кабинеты, оборудованные по благотворительной программе организации. В школе обновлены кабинет логопеда, казахского языка и литературы, слесарно-столярные мастерские, актовый зал, где ранее были железные стулья. В спортивном зале установлено новое спортивное оборудование и инвентарь.

    В Астане также будет оснащена Специальная школа №2. Общая сумма, выделенная фондом на две столичные школы, составила более 73 млн тенге.

    В фонде обещают, что к 2024 году программой будут охвачены все 99 специальных школьных организаций страны, включая «Национальный научно–практический центр развития специального и инклюзивного образования».


    Теги:
    Образование Астана для mail.ru
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