Спецсборы в первую очередь направлены на борьбу с коронавирусом – Ислам Байрамов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Член центрального совета молодежного крыла партии «Nur Otan» «Жас Отан» Ислам Байрамов выразил свое мнение по поводу Указа Президента РК Касым-Жомарта Токаева о призыве военнообязанных на специальные сборы. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нашей стране, как и другим странам, приходится нелегко. Нужно всем это осознавать. Считаю, что необходимо всем сплотиться, собраться с силами. Как сказал Глава государства, мы должны всеобщими усилиями бороться с пандемией коронавируса», - отметил Ислам Байрамов.

По его словам, не стоит путать мобилизацию войск со сборами.

«Сборы в первую очередь направлены на борьбу с коронавирусом, соответственно, это поможет ликвидировать последствия вируса, оказать помощь тем людям, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию. Возможно, в какой-то части заниматься паводковыми работами. Необходимо все это понимать и внести свою лепту», - сказал собеседник.

Ислам Байрамов подчеркнул, что сейчас каждый может помочь по-своему.

«Нужно оставаться дома, по возможности никуда не выходить. Военнообязанные тоже должны помогать. В свою очередь, мы, молодежное крыло «Жас Отан», оказываем поддержку в рамках движения «Bizbirgemiz». Уже более 100 семей получили продукты первой необходимости, антисептики и маски. Мы обучали волонтеров, помогали развозить продукты питания», - дополнил он.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О призыве военнообязанных на специальные сборы».

Ранее министр обороны РК Нурлан Ермекбаев сообщил, что военнообязанные будут проходить специальные сборы по месту жительства.