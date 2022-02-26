Новости
Спецрепортаж «Алматы. Эпоха Возрождения» покажут на «31 канале»
26 Февраля 2022 16:44
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Специальный репортаж «Алматы. Эпоха Возрождения» о январских событиях в Казахстане покажут в субботу на «31 канале», передает МИА «Казинформ».
Новости по темеНаучно-практическая конференция в честь памяти мэтра журналистики Марата Барманкулова прошла в Алматы На телеканале «Хабар» стартует второй сезон популярного музыкального шоу «Маска» Благодаря «Общественной приемной» в Жамбылской области освободили 10 человек, задержанных во время январских событий
Специальный репортаж о январских событиях в Казахстане подготовил «31 канал». Из репортажа казахстанцы узнают о том, насколько глубокие раны остались после январских событий, как восстанавливается бизнес после атаки мародеров и какой ценой удалось отбить здание департамента полиции в Алматы.
Специальный репортаж «Алматы. Эпоха Возрождения» покажут 26 февраля в 23:00 в эфире «31 канала».
Ранее сообщалось о проекте «Трагический январь. Мародеры», который показали на телеканале «Хабар».
Поделиться:
Новости по теме
Научно-практическая конференция в честь памяти мэтра журналистики Марата Барманкулова прошла в Алматы
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Соревнования по конному спорту прошли в Нур-Султане
- Боксер Канат Ислам впервые проиграл в профи после 28 побед
- Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Шымкенте
- Казахстан получит доступ к крупным внешним рынкам — МТИ
- М. Мамытканов: Применение навигационных пломб позволит обеспечить законный оборот товаров в ЕАЭС
- Сколько алиментов в 2021 году взыскали у должников в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн