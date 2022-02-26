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Спецрепортаж «Алматы. Эпоха Возрождения» покажут на «31 канале»

26 Февраля 2022 16:44
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Спецрепортаж «Алматы. Эпоха Возрождения» покажут на «31 канале»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Специальный репортаж «Алматы. Эпоха Возрождения» о январских событиях в Казахстане покажут в субботу на «31 канале», передает МИА «Казинформ».

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Специальный репортаж о январских событиях в Казахстане подготовил «31 канал». Из репортажа казахстанцы узнают о том, насколько глубокие раны остались после январских событий, как восстанавливается бизнес после атаки мародеров и какой ценой удалось отбить здание департамента полиции в Алматы.

Специальный репортаж «Алматы. Эпоха Возрождения» покажут 26 февраля в 23:00 в эфире «31 канала».



Ранее сообщалось о проекте «Трагический январь. Мародеры», который показали на телеканале «Хабар».


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#Алматы   #СМИ   #Видео   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Малика Сафаргалиева

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