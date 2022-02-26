Спецрепортаж «Алматы. Эпоха Возрождения» покажут на «31 канале»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Специальный репортаж «Алматы. Эпоха Возрождения» о январских событиях в Казахстане покажут в субботу на «31 канале», передает МИА «Казинформ».

Специальный репортаж о январских событиях в Казахстане подготовил «31 канал». Из репортажа казахстанцы узнают о том, насколько глубокие раны остались после январских событий, как восстанавливается бизнес после атаки мародеров и какой ценой удалось отбить здание департамента полиции в Алматы.

Специальный репортаж «Алматы. Эпоха Возрождения» покажут 26 февраля в 23:00 в эфире «31 канала».





Ранее сообщалось о проекте «Трагический январь. Мародеры», который показали на телеканале «Хабар».