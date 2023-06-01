Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Спецпрокуроры выявили доказательства применения пыток в колонии ВКО

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
1 Июня 2023, 15:22
Спецпрокуроры выявили доказательства применения пыток в колонии ВКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе расследования специальными прокурорами Генпрокуратуры добыты доказательства в том, что в колонии Восточно-Казахстанской области применялись пытки к лицам, отбывающим уголовное наказание, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Генпрокуратура добивается привлечения к ответственности виновных лиц за незаконные методы следствия и жестокое обращение с осужденными.

«В феврале текущего года по протесту генерального прокурора Верховный суд отменил оправдательный приговор Апелляционной инстанции областного суда Восточно-Казахстанской области в отношении сотрудника полиции М., являющегося оперуполномоченным Учреждения Уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел по ВКО.

Ранее, он был осужден судом первой инстанции за организацию систематических пыток и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы», - сообщили в Генпрокуратуре.

В ходе расследования прокуроры Генпрокуратуры нашли доказательства в том, что под руководством экс-полицейского в Учреждении применялись пытки к лицам, отбывающим уголовное наказание.

«Сотрудник полиции М. давал указания находившимся в зависимом положении другим осужденным применять пытки к фиктивно провинившимся. Осужденных наказывали за нарушения, которые не относились к нарушениям режима отбывания наказания.К примеру, за то, что осужденный был недостаточно хорошо побрит, либо если он забыл имя и отчество сотрудников Учреждения. Весь процесс пыток записывался на видеокамеру. В настоящее время бывший сотрудник полиции М. осужден как организатор пыток», - проинформировали в Генпрокуратуре.

Работа по выявлению подобных фактов продолжается.


Восточно-Казахстанская область   Генпрокуратура   Регионы   Заключенные  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Военные оркестры из девяти стран выступят в Астане
Военные оркестры из девяти стран выступят в Астане