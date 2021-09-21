Спецпремию для школьников учредили в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области специально учредили премию для школьников в размере 50 МРП, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Выполняя поручение Главы государства, в целях поддержки талантливых и одарённых детей, проявивших выдающиеся способности в различных областях, а также детей, совершивших общественно значимые, отважные поступки, рискнувших своей жизнью ради спасения других, в этом году акиматом Павлодарской области учреждена единовременная денежная премия «Тәуелсіздік ұланы», - сообщили в пресс-службе управления образования Павлодарской области.

По данным облоно, ежегодно ко Дню Независимости 300 школьникам будет присуждаться премия в размере 50-кратного месячного расчётного показателя по 5 номинациям: «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность», «Профессиональное мастерство» (для организаций технического и профессионального образования), «Творческое мастерство», «Спортивное мастерство», «Социально значимая и общественная деятельность». Повторное награждение премией «Тәуелсіздік ұланы» не допускается.

«Претендентами на присуждение премии «Тәуелсіздік ұланы» являются победители и призёры областных, республиканских и международных интеллектуальных конкурсов, олимпиад за последние три года, призёры межрегиональных и областных олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, победители республиканских и международных спортивных и творческих соревнований. Обучающимся, совершившим общественно значимые, отважные поступки, рискнувшим своей жизнью ради спасения других, премия присуждается вне конкурса», - добавили в ведомстве.

Конкурс состоит из 3 этапов. 18 октября стартовал первый этап в организациях образования (в школах, колледжах, специализированных и специальных школах), он продлится до 23 октября. Второй этап: районный, городской - с 1 по 6 ноября. Третий: областной этап (заключительный) - с 15 ноября по 3 декабря 2021 года. Конкурсный отбор проводит областная конкурсная комиссия по присуждению премии.