Спецпредставители по Афганистану пяти государств Центральной Азии встретились с представителями Евросоюза

21 Января 2023, 20:52

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В пятницу в столице Европейского союза прошло третье заседание специальных представителей государств Центральной Азии и Европейского союза по Афганистану, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Повестка заседания включала в себя обзор вызовов региональной безопасности в контексте актуальной ситуации в Афганистане и сотрудничество сторон по обеспечению непрерывной помощи афганскому народу.

Участники брюссельского заседания подтвердили всестороннюю поддержку прочному миру и устойчивому развитию в Афганистане.

Особо отмечена растущая роль стран Центральной Азии в содействии долгосрочной стабильности в Афганистане, а также эффективной реализации международной гуманитарной помощи населению.

Казахстанскую делегацию возглавил посол по особым поручениям МИД Талгат Калиев.

Выступая на заседании, он сообщил о твердой приверженности казахстанской стороны полной реализации национального вклада в гуманитарную поддержку афганскому народу. В данном контексте отмечена практика взаимодействия казахстанских аграрных предприятий со Всемирной продовольственной программой ООН. Так, в первой половине 2022 года в Афганистан было доставлено 456 тысяч тонн казахстанской муки.

Подтверждено, что отечественные вузы продолжат активное участие в образовательной программе для афганских студентов в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане, финансируемой ЕС и реализуемой ПРООН.

В то же время реализация казахстанской инициативы по созданию регионального центра устойчивого развития в Центральной Азии и в Афганистане под эгидой ООН поможет повысить эффективность международной помощи афганскому народу.

В интервью казахстанским СМИ в Бельгии Т. Калиев пояснил, что в предыдущий раз спецпредставители по Афганистану встречались в мае прошлого года.

«В этот раз с подачи Европейского союза в фокусе внимания был вопрос о положении женщин в Афганистане после того, как нынешние власти в Афганистане приняли ряд решений, которые ужесточают положение женщин. Вводят запрет на обучение в школах, вузах, на работу в гуманитарных организациях. И это вызвало серьезную обеспокоенность Европейского союза.

В этой связи они спрашивали мнение Центральноазиатских государств о том, какие ответные меры могли быть приняты в этом отношении. На эту тему состоялся интенсивный диалог. Мы были солидарны в том, что такой подход, ведущий к радикальному изменению положения женщин в афганском обществе, не может не вызывать нашей озабоченности.

В наших государствах женщины играют значительную роль в социальной, политической, экономической жизни. И для нас это шаг назад.

Такого рода подходы, мнения были высказаны в ходе состоявшихся обсуждений здесь, в Брюсселе» - уточнил Т.Калиев.

Кроме того, казахстанский дипломат отметил, что Казахстан остается приверженным своим обязательствам в гуманитарной сфере, в том числе в сфере по предоставлению мест в своих вузах для афганских девушек.

«Здесь у нас есть два момента. Первый это грант, предоставляемый Правительством Казахстана для обучения в наших вузах. И второе – программа, которая финансируется через Организацию Объединенных Наций. Три страны участвуют в данной программе UNDP – Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. По пятьдесят девочек из Афганистана на каждую страну.

В этом году Казахстан принял этих девочек. Это в основном Казахско-Британский технический университет, на различные специальности. Они уже приехали к нам. Это, конечно, было не без проблем. Они (девочки) заезжали через третьи страны, покидая Афганистан, их должны были сопровождать родственники мужского рода. Поскольку такого рода требования сейчас в Афганистане. Но тем не менее, они прибыли в Казахстан и находятся у нас», - добавил Т. Калиев.

В рамках визита также состоялись рабочие встречи казахстанской делегации с представителями Европейской службы внешних действий и Европейской комиссии, ответственными за реализацию общеевропейской политики по содействию афганскому населению.

Состоявшийся обмен мнениями позволил подробно обсудить совместные действия в гуманитарной, политической и торгово-экономической сферах в отношении Афганистана.

Фото: gov.kz