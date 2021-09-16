Спецпредставитель Президента встретился с представителем ОБСЕ по свободе СМИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Специальный представитель Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству Ержан Казыхан провел встречу с Представителем ОБСЕ по свободе СМИ Терезой Рибейро в рамках ее первого визита в Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи Спецпредставитель информировал о проводимых по инициативе Главы государства реформах в политической и социально-экономической сферах, а также приоритетах устойчивого развития страны.

Тереза Рибейро дала высокую оценку проводимой Президентом Касым-Жомартом Токаевым политики по свободе СМИ, поддержке гражданского общества, судебной реформе и продвижению прав женщин и инвалидов.

Между Казахстаном и ОБСЕ складываются хорошие партнерские отношения, формируются новые направления сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах.