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Спецпредставитель Президента встретился с представителем ОБСЕ по свободе СМИ

16 Сентября 2021, 10:33
Спецпредставитель Президента встретился с представителем ОБСЕ по свободе СМИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Специальный представитель Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству Ержан Казыхан провел встречу с Представителем ОБСЕ по свободе СМИ Терезой Рибейро в рамках ее первого визита в Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи Спецпредставитель информировал о проводимых по инициативе Главы государства реформах в политической и социально-экономической сферах, а также приоритетах устойчивого развития страны.

Тереза Рибейро дала высокую оценку проводимой Президентом Касым-Жомартом Токаевым политики по свободе СМИ, поддержке гражданского общества, судебной реформе и продвижению прав женщин и инвалидов.

Между Казахстаном и ОБСЕ складываются хорошие партнерские отношения, формируются новые направления сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах.

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