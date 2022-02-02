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Спецпредставитель Президента РК принял участие в вебинаре «30-летие дипломатических отношений между США и странами Каспийского региона»

2 Февраля 2022 15:47
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Спецпредставитель Президента РК принял участие в вебинаре «30-летие дипломатических отношений между США и странами Каспийского региона»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 февраля в рамках празднования 30-летия со дня установления дипломатических отношений США со странами Каспийского региона состоялся вебинар на площадке вашингтонского аналитического центра Caspian Policy Center с участием Заместителя руководителя Администрации Президента РК – Специального представителя Президента РК по международному сотрудничеству Ержана Казыхана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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В мероприятии также приняли участие помощники Государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу и по делам Европы и Евразии Карен Донфрайд, а также высокие представители от Азербайджана, Армении, Грузии, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Модерировал мероприятие бывший Посол США в РК Ричард Хоугланд.

Отмечая значительный потенциал для развития сотрудничества стран региона с США, Специальный представитель Президента РК Е. Казыхан подчеркнул: «Мы видим хорошие возможности для практического взаимодействия с Соединенными Штатами по ряду ключевых направлений, в том числе по борьбе с терроризмом и другими вызовами безопасности, диверсификации транзитно-транспортной системы, противодействию изменению климата, расширению экономических прав и возможностей женщин и др.».

В контексте январских событий в Казахстане Е. Казыхан особо отметил твердую приверженность Главы государства продолжить политическую, экономическую и институциональную модернизацию страны. «В ближайшее время новый кабинет представит План действий на 2022 год. Новая экономическая политика станет основой Нового Казахстана», - резюмировал он.

Произошедшие события в Казахстане также были в фокусе выступления Д. Лу. Он выразил надежду на обеспечение руководством РК продолжения курса на дальнейшие политические и экономические преобразования.

«Задача Запада состоит не в том, чтобы поучать, а поддержать Казахстан и позволить стране самой разобраться в вопросе с правами человека, возникшим в январе, и продвинуться дальше в реализации социальных, политических и экономических реформ, необходимых для предотвращения подобного в будущем», - отметил Д.Лу.

В целом, участники вебинара отметили важность сотрудничества стран региона с США в целях дальнейшего развития политического, экономического и культурно-гуманитарного диалога.


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#США   #Политика  
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