Спецпредставитель ЕС рассказал о приоритетах Брюсселя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 8 июня в столице Казахстана состоялась встреча Специального представителя ЕС по Центральной Азии Питера Буриана с представителями ведущих казахстанских средств массовой информации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Высокопоставленный европейский дипломат находится в нашей стране с трехдневным визитом. Его рабочая программа включает встречи с министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди, спецпредставителем Президента РК по международному сотрудничеству Ержаном Казыхановым, депутатами Парламента и представителями бизнеса.

Журналистов интересовали вопросы экономического, политического и гуманитарного характера, точка зрения Спецпредставителя ЕС на перспективы дальнейшего сотрудничества с Евросоюзом.

Питер Буриан положительно оценил проводимые Президентом Касым-Жомартом Токаевым политические реформы, отметив готовность ЕС оказать поддержку Казахстану в процессе социально-экономических преобразований.

Много было сказано о перспективах расширения торгово-экономических отношений. Между тем, европейский дипломат предупредил о постепенном сокращении импорта казахстанского ископаемого топлива в страны Европейского союза.

«Мы не скрываем, что постепенно наш импорт ископаемого топлива из-за нашего перехода к «зеленой экономике» будет снижаться. Тем не менее мы видим новые возможности для развития возобновляемых источников энергии», - заявил он.

И все же ЕС планирует остаться ведущим инвестиционным партнером нашей страны. Питер Буриан отметил важность совместной работы в рамках Диалоговой площадки по вопросам дальнейшего развития инвестиционного сотрудничества. «Ваша экономика готова принять больше инвестиций, площадка под руководством Премьер-Министра хорошо работает и определила приоритетные задачи», - уверен он.

В продолжение темы расширения торгово-экономических отношений был задан вопрос строительства соответствующей инфраструктуры для доставки грузов в Европу, включая развитие морского порта Актау. Питер Буриан в данном контексте напомнил о проекте ОБСЕ «Зеленые порты», который реализуется с лета 2019 года.

«Мы поддерживаем инициативу ОБСЕ по развитию «зеленых портов». Порты Каспийского моря могут стать пилотными проектами Стратегии Европейского союза по соединению Европы и Азии. Хорошая основа была заложена проектом ТРАСЕКА, который был начат в 1990-х годах», - сказал он.

Одним из вопросов, который интересовал СМИ, стала либерализация визового режима ЕС для граждан Казахстана. Высокопоставленный европейский дипломат, не вдаваясь в детали, сообщил, что стороны продолжают работу над этой темой и «двигаются к нужной цели».

Спецпредставитель ЕС по Центральной Азии прокомментировал вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе и высоко оценил предложение Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об оказании содействия в его урегулировании.

«Конфликт на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном, с моей точки зрения, подтверждает очень важные вызовы, которые необходимо быстро решать – это делимитация и демаркация границы, а также управление совместными водными ресурсами», - сказал Питер Буриан.

«В данный конфликт не должны быть вовлечены внерегиональные игроки со своими интересами. Странам региона необходимо сообща решать возникающие проблемы в области безопасности, вместо того, чтобы давать почву для геополитических игр», - отметил он.

«Инициатива Президента Казахстана подтверждает важность регионального сотрудничества. По предложению Президента Токаева лидеры региона в ходе очередной консультативной встречи глав государств Центральной Азии будут решать этот вопрос», - подчеркнул спикер.

Затрагивая тему гуманитарного сотрудничества, Питер Буриан сфокусировался на совместном проекте Европейского союза и ЮНЕСКО «Коридоры наследия Шелкового пути», затрагивающий сакральные места в Афганистане, Центральной Азии и Иране.

По его словам, проект даст импульс развитию туризма и торговли в регионе, что без сомнения повысит уровень жизни населения путем создания рабочих мест и наращивания возможностей для получения дохода малым и средним бизнесом.

«Это новое направление, мы поняли, что у региона огромный потенциал развития туризма, - отметил он. - Мы смотрим на туризм как на один из источников экономического развития, а также как на средство сохранения природы. Туризм будет развиваться только там, где чистая природа».

В ходе встречи с журналистами спецпредставитель ЕС отметил необходимость дальнейшего укрепления и расширения связей между Евросоюзом и странами региона, в том числе в вопросах экологии, образования, прав человека и устойчивого развития.