Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Спецпредставитель ЕС прокомментировал конфликт на кыргызско-таджикской границе

Автор:  
Тимур Дюсекеев
8 Июня 2021, 23:27
Спецпредставитель ЕС прокомментировал конфликт на кыргызско-таджикской границе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Специальный представитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан прокомментировал вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конфликт на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном, с моей точки зрения, подтверждает очень важные вызовы, которые необходимо быстро решать – это делимитация и демаркация границы, а также управление совместными водными ресурсами», - сказал Питер Буриан на встрече с журналистами в Нур-Султане во вторник.

photo

«В то же время граница не должна разъединять государства, а, наоборот, объединять. Мы готовы поддержать этот процесс региональной программой управления границами БОМКА, которая отражает все эти аспекты. Эта программа получила щедрую финансовую поддержку в размере 22 миллионов евро, куда включен также Афганистан», - подчеркнул Спецпредставитель ЕС по Центральной Азии.

photo

«Путем приграничного сотрудничества по разным вопросам и через развитие торговли мы хотим способствовать такому процессу, чтобы границы способствовали движению людей, решению проблем и одновременно препятствовали незаконному обороту наркотиков и контрабанде. Это тоже очень важные аспекты этого конфликта», - заключил спикер.

photo

photo


Таджикистан   Евросоюз   Кыргызстан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
ЧМ-2023 по боксу: чемпионы получат от IBA по $200 тысяч
ЧМ-2023 по боксу: чемпионы получат от IBA по $200 тысяч
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова