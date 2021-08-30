Спецпредставитель ЕС поздравила казахстанцев с Днем Конституции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Специальный представитель ЕС по Центральной Азии Тери Хакала поздравила казахстанцев с Днем Конституции, передает МИА «Казинформ».

«Уважаемые друзья, поздравляю с Днем Конституции Республики Казахстан! Одним из самых важных событий в истории Казахстана стало принятие Конституции страны. Этот документ является надежной гарантией соблюдения прав и свобод всех граждан, а также стал гарантией развития независимого Казахстана», - сказала Тери Хакала в видеообращении, распространенном Представительством Евросоюза в РК.

«Мы желаем мира, счастья и благополучия каждому дому», - резюмировала европейский высокопоставленный дипломат.