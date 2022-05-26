26 Мая 2022 22:12

Спецпортал о Конституции запустили в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане состоялось первое заседание конституционной комиссии по совершенствованию основного закона республики, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

На заседании обсуждена работа по формированию предложений о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан. Отмечено, что при реализации конституционных реформ в Основном законе должны быть отражены такие принципы как «человек – общество – государство», «Новый Узбекистан – социальное государство», «Интересы человека – главный критерий экономических реформ», «Общество – инициатор реформ».

Особое внимание уделено привлечению широкой общественности к работе конституционной комиссии, обеспечению участия в этом процессе всех слоев населения, формированию предложений граждан и реализации организационных мероприятий.

В этих целях была представлена информация о специальной информационной платформе, действующей на основе главной идеи «Общество – инициатор реформ».

С помощью специального портала «Это моя Конституция» узбекистанцы могут направить свои предложения по изменениям и дополнениям в Конституцию в форме электронного обращения.

Это позволит расширить возможности участия граждан страны в реализации конституционных реформ, получить оперативную и достоверную информацию о деятельности конституционной комиссии, а также ознакомиться с публикациями и позициями представителей широкой общественности, специалистов и экспертов по вопросам, выдвигаемым на всенародное обсуждение.

Ранее сообщалось, что 17 мая ведущие политические партии Узбекистана на совместном заседании договорились запустить процесс совершенствования Конституции страны.