Спецподразделение «Киберпол» появилось в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Департамент полиции Карагандинской области создал новый отдел по борьбе с киберпреступностью. В его состав входят опытные следователи, оперативники и криминалисты. Также к раскрытию преступлений в киберпространстве привлечены специалисты одной из ведущих IT-компаний и сотрудники Карагандинской академии МВД имени Б.Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спецподразделение «Киберпол» презентовали главе регионе Ермаганбету Булекпаеву.

«Мы решили применить новый подход для борьбы с интернет-мошенниками. Заявления от потерпевших теперь принимаются по принципу «единого окна». Оперативники, следователи и криминалисты работают параллельно. При прежней системе заявление передавали по цепочке, поэтому уходило ценное время – теряли 3-4 дня. Теперь есть возможность как можно скорее заблокировать движение денежных средств», - сказал начальник областного департамента полиции Санжар Адилов.

Подразделение киберполиции оснащено собственной цифровой лабораторией. Специалисты проверяют гаджеты и выявляют программы, с помощью которых интернет-аферисты совершают преступления.

«Создание отдела по борьбе с киберпреступностью – требование времени. Интернет и цифровые технологии настолько вошли в нашу жизнь, что мы зачастую и не предполагаем, какая опасность таится вроде бы за безобидными ссылками или приложениями. Несмотря на всю профилактическую работу полиции, люди продолжают попадать на уловки мошенников. Поэтому нам нужен новый подход для раскрытия таких дел», - отметил Ермаганбет Булекпаев.

Уже есть первые результаты. На минувшей неделе киберполицейские задержали две группы предполагаемых мошенников. Всего в производстве департамента полиции Карагандинской области на сегодняшний день находятся около 400 подобных уголовных дел.

Стоит отметить, что только за последние четыре года общий ущерб от интернет-мошенничества в Карагандинской области составил более 3,5 млрд тенге. В отделы полиции поступили более 5 тысяч обращений.





