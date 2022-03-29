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Спецоперацию по задержанию участников ОПГ «Айшуак-Жантугел» провели на юге Казахстана

Редактор:  
Гульмира Байзакова
29 Марта 2022, 08:54
Спецоперацию по задержанию участников ОПГ «Айшуак-Жантугел» провели на юге Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Спецоперацию по задержанию участников ОПГ «Айшуак-Жантугел» провели на юге Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Министерством внутренних дел Республики Казахстан во взаимодействии с КНБ и ГП, а также с привлечением подразделения специального назначения в ходе проведения специальной операции в городе Алматы и Алматинской области задержаны ранее неоднократно привлекавшиеся к уголовной ответственности участники так называемой организованной преступной группы «Айшуак-Жантугел».

«По результатам проведенной спецоперации у задержанных изъято 2 автомата Калашникова, 5 обрезов охотничьих ружей, 2 боевых пистолета, пневматический автомат Калашникова, ручная оборонительная граната Ф-1, 2 бронежилета, охотничий нож, более 350 боеприпасов различного калибра, а также денежные средства в сумме 5,7 тысяч долларов США и 107 тысяч тенге.

Проводится проверка на причастность задержанных лиц к иным тяжким и особо тяжким преступлениям, в том числе совершенных в период массовых беспорядков, имевших место в начале января текущего года«, – сообщили в МВД.

Кроме этого продолжается работа по установлению и задержанию других участников организованной преступной группы. В отношении задержанных лиц избрана мера пресечения «содержание под стражей». Проводится досудебное расследование.

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