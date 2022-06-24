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Спецоперацию по задержанию скотокрадов провели костанайские полицейские
24 Июня 2022 21:36

Спецоперацию по задержанию скотокрадов провели костанайские полицейские

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники криминальной полиции Костанайской области в Алтынсаринском районе задержали две автомашины марки «Газель», в которых находился похищенный скот, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подробности специальной операции сообщил на брифинге начальник управления криминальной полиции Ербол Кайрбеков.

По его словам, в регионе созданы специальные группы, которые занимаются раскрытием фактов скотокрадства. С начала года задержаны четыре преступные группы, которые занимались кражами скота в Амангельдинском, Костанайском и Карасуском районах области. Они похитили более 70 голов скота.

«Сотрудники полиции в Алтынсаринском районе задержали две автомашины марки «Газель», в которых перевозили похищенный скот, а именно 10 лошадей. На территории других районов области изъято более 40 голов украденного скота и три единицы оружия (нарезное и гладкоствольное)», - рассказал Ербол Кайрбеков.

Задержано 6 подозреваемых, все они жители Костанайской области. По данному факту начато досудебное расследование по статье «Скотокрадство».

В полиции уточнили, что с начала года на территории области зарегистрировано 48 фактов скотокрадства, из которых раскрыто 27. Владельцам вернули более 100 голов скота на сумму более 35 млн тенге.

В полиции подчеркнули, что в основном похищается скот, который находится без присмотра и пасется на вольном выпасе. В области имеется более 157 загонов для бродячего скота.


Автор:
Корреспондент
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