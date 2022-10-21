Спецоперацию по задержанию преступной группы «Бейнеуские» провел КНБ РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках исполнения поручений Главы государства Комитетом национальной безопасности продолжается работа по снижению влияния организованной преступности на социально-экономическую обстановку в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

11 октября текущего года в результате многоэтапной оперативной разработки в городах Алматы, Актау, поселках Бейнеу и Акжигит Мангистауской области с привлечением Службы специального назначения «А» КНБ реализована единовременная спецоперация по пресечению противоправных действий общественно-опасной преступной группы «Бейнеуские».

Участники группировки подозреваются в систематических вымогательствах денежных средств с иностранных граждан и частных перевозчиков на КПП «Тажен» (Государственная граница между Казахстаном и Узбекистаном), а также других тяжких преступлениях.

В ходе спецоперации задержаны лидер и пять активных участников ОПГ.

В отношении указанных лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия по нейтрализации угроз со стороны организованной преступности продолжаются.

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