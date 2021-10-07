Спецоперацию по задержанию наркоторговца провели в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские задержали 29-летнего жителя Кокшетау, подозреваемого в совершении наркоправонарушений на территории региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в поле зрения полиции молодой мужчина попал несколько месяцев назад. Оперативные мероприятия позволили выйти на его след и установить место временного пребывания. В доме в селе Новоишимское района им. Г.Мусрепова, где подозреваемый проживал последние три месяца, полицейские обнаружили мешок, спортивную сумку и рюкзак с растительным веществом, пластиковое приспособление для курения. В машине у задержанного и в гараже изъяли расфасованные наркотики.

«Согласно заключению судебно-химического исследования, изъятые вещества являются высушенной марихуаной весом более 4 кг и гашишем общим весом 242 грамма. Это является особо крупным размером. Проводятся следственные действия», - рассказал и.о. начальника управления по противодействию наркопреступности Иван Терзиди.

Всего с начала года в области полицейские выявили 159 наркоправонарушений. Изъяли более 307 кг различных наркотических средств, из которых более 4 кг синтетических наркотиков.