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    20:06, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Спецоперацию по задержанию наркоторговца провели в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские задержали 29-летнего жителя Кокшетау, подозреваемого в совершении наркоправонарушений на территории региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, в поле зрения полиции молодой мужчина попал несколько месяцев назад. Оперативные мероприятия позволили выйти на его след и установить место временного пребывания. В доме в селе Новоишимское района им. Г.Мусрепова, где подозреваемый проживал последние три месяца, полицейские обнаружили мешок, спортивную сумку и рюкзак с растительным веществом, пластиковое приспособление для курения. В машине у задержанного и в гараже изъяли расфасованные наркотики.

    «Согласно заключению судебно-химического исследования, изъятые вещества являются высушенной марихуаной весом более 4 кг и гашишем общим весом 242 грамма. Это является особо крупным размером. Проводятся следственные действия», - рассказал и.о. начальника управления по противодействию наркопреступности Иван Терзиди.

    Всего с начала года в области полицейские выявили 159 наркоправонарушений. Изъяли более 307 кг различных наркотических средств, из которых более 4 кг синтетических наркотиков.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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