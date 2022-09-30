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    13:44, 30 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Спецоперацию по задержанию наркоторговца провели столичные полицейские

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Канал поставки и сбыта гашиша ликвидировали полицейские Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе проведения ОПМ «Қарасора», в столице ликвидирован канал поставки и сбыта наркотических средств. При попытке продать «зелье» полицейскими задержан 45-летний горожанин.

    При проведении обыска по месту жительства у него обнаружены 15 полиэтиленовых свертков с гашишем, приготовленных к реализации, и денежные средства, добытые от сбыта наркотиков.

    «При проведении спецоперации изъято около 1 кг гашиша. Подозреваемый дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания департамента полиции. Проводится досудебное расследование по части третьей статьи 297 УК РК «Незаконные приобретение, хранение, перевозка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, в особо крупном размере», – сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности столицы Рустам Гасизов.

    Проводится работа по установлению соучастников, причастных к поставке и сбыту наркотиков на территории столицы.









    Фото: polisia.kz


    Теги:
    Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Происшествия, ЧС Астана Закон и право Правоохранительные органы
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