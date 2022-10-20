Спецоперацию по задержанию налетчика на оружейный магазин провели полицейские Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Боевое оружие, похищенное в январе этого года, изъято полицейскими Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Задержан 26-летний житель Жетысуской области, участвовавший в налете на оружейный магазин. Спецоперацию по задержанию подозреваемого провели сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности и полицейский спецназ.

«При личном досмотре у мужчины изъят пистолет, похищенный во время январских беспорядков из оружейного магазина. В доме подозреваемого в ходе санкционированного специализированным судом обыска обнаружена и изъята кобура от данного пистолета. Вместе с тем был проведен обыск в доме отца задержанного, на территории Каратальского района, Жетысуской области. Там было изъято гладкоствольное ружье ИЖ- 26, 12-го калибра, с кобурой, прицельная оптика к нему, нож и зажигалка в виде пистолета», – рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

По данному факту начато досудебное расследование. Уголовное дело зарегистрировано по части первой статьи 291 УК РК.













Фото: polisia.kz