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    16:21, 20 Октябрь 2022 | GMT +6

    Спецоперацию по задержанию налетчика на оружейный магазин провели полицейские Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Боевое оружие, похищенное в январе этого года, изъято полицейскими Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Задержан 26-летний житель Жетысуской области, участвовавший в налете на оружейный магазин. Спецоперацию по задержанию подозреваемого провели сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности и полицейский спецназ.

    «При личном досмотре у мужчины изъят пистолет, похищенный во время январских беспорядков из оружейного магазина. В доме подозреваемого в ходе санкционированного специализированным судом обыска обнаружена и изъята кобура от данного пистолета. Вместе с тем был проведен обыск в доме отца задержанного, на территории Каратальского района, Жетысуской области. Там было изъято гладкоствольное ружье ИЖ- 26, 12-го калибра, с кобурой, прицельная оптика к нему, нож и зажигалка в виде пистолета», – рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

    По данному факту начато досудебное расследование. Уголовное дело зарегистрировано по части первой статьи 291 УК РК.





    Фото: polisia.kz


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