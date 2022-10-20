Спецоперацию по задержанию налетчика на оружейный магазин провели полицейские Алматы
Задержан 26-летний житель Жетысуской области, участвовавший в налете на оружейный магазин. Спецоперацию по задержанию подозреваемого провели сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности и полицейский спецназ.
«При личном досмотре у мужчины изъят пистолет, похищенный во время январских беспорядков из оружейного магазина. В доме подозреваемого в ходе санкционированного специализированным судом обыска обнаружена и изъята кобура от данного пистолета. Вместе с тем был проведен обыск в доме отца задержанного, на территории Каратальского района, Жетысуской области. Там было изъято гладкоствольное ружье ИЖ- 26, 12-го калибра, с кобурой, прицельная оптика к нему, нож и зажигалка в виде пистолета», – рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.
По данному факту начато досудебное расследование. Уголовное дело зарегистрировано по части первой статьи 291 УК РК.
Фото: polisia.kz