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Спецоперацию по задержанию группы интернет-мошенников провели в трех городах Казахстана
25 Июля 2022 22:51

Спецоперацию по задержанию группы интернет-мошенников провели в трех городах Казахстана

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Полицейские Кызылорды провели задержание группы интернет-мошенников сразу в трех городах Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками департамента полиции Кызылординской области успешно завершено оперативное мероприятие по выявлению интернет-мошенников, начавшееся в апреле этого года.

В регионе с ноября прошлого года появились злоумышленники, которые обманным путем завладели денежными средствами казахстанцев. Они сообщали гражданам ложную информацию о том, что якобы их близкие задержаны с наркотиками и для их освобождения требуется немедленно перечислить деньги на указанный ими счет. На сегодня по аналогичным фактам на территории области зарегистрировано 32 уголовных дела, ущерб потерпевшим составил около 24 млн тенге.

В целях пресечения преступной деятельности мошенников была создана следственно-оперативная группа из числа квалифицированных сотрудников ДП, начаты следственные действия. Результаты расследования показали точное сходство мошеннических схем и то, что все эти преступления совершались определенной преступной группой.

Принимая во внимание, что следственно-оперативная группа собрала достаточно доказательств, подтверждающих действия мошенников, одновременно в Алматинской, Актюбинской и Жамбылской областях проведено специальное оперативное мероприятие.

Таким образом была задержана сформированная преступная группа из 8 человек, которые занимались мошенничеством путем сговора. В ходе обысков были выявлены и изъяты в качестве вещественных доказательств 17 мобильных телефонов, использованных в качестве орудий преступления, 15 абонентских номеров, анонимно зарегистрированных на имя незнакомых лиц, списки с ИИН, ФИО 60 граждан и блокнот, фиксирующий денежные обороты.

Проверяется причастность преступной группы к аналогичным фактам мошенничеств, совершенных и в других регионах страны.

Фото: polisia.kz



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