Спецоперацию по спасению мужчины развернули в горах Восточного Казахстана

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Спасатели Восточного Казахстана провели специальные учения в горах, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ведомстве сообщили, что в целях профилактики мер безопасности в лавиноопасный период и в рамках приближающегося Дня Гражданской обороны сотрудники ДЧС ВКО провели специальные учения. Вблизи высокогорных курортов города Риддер спасательные бригады вызволяли условно пострадавшего снегоходчика из снежной лавины. Обстановку максимально приблизили к реальной.

«По сценарию учений участок, где под снежной массой застрял катавшийся на снегоходе мужчина, обнаружили меньше чем за полчаса с помощью кинологического расчета ОСО ДЧС ВКО. После чего поисковики выстроились в шеренгу и начали обследовать снег специальными лавинными зондами. Как только пострадавшего обнаружили, приступили к его извлечению из толщи снега», - пояснили в пресс-службе департамента.









Учения в регионе считают необходимыми, так как на горнолыжных базах много отдыхающих, особенно в выходные дни, а дорога к ним проходит через сотни лавиноопасных участков. Базовые правила безопасности и то, как не стать жертвой снежного схода, спасатели ДЧС ВКО продемонстрировали на проведенном в горах мастер-классе.









«Чаще всего отдыхающие «разрезают» снег санями и снегоходами, чем провоцируют лавину. К трагедиям приводит нарушение простых правил безопасности», - предупредили в ДЧС ВКО.

По информации ВК филиала ГУ «Казселезащита» в Восточно-Казахстанской области сохраняется опасность схода снежных лавин. Спасатели ДЧС ВКО призывают жителей быть бдительными и при штормовом предупреждении ни в коем случае не выходить в горы из-за возможного провоцирования схода лавин.