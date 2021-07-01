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    14:27, 01 Июль 2021 | GMT +6

    Спецоперацию по поимке наркопреступников провели в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках республиканской операции «Қарасора - 2021» сотрудниками департамента полиции Нур-Султана проведена спецоперация, в результате которой ликвидирован канал, а также предотвращена деятельность лиц, организовавших поставку и сбыт наркотических средств на территорию столицы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу полиции.

    По информации ведомства, 28 июня т.г. по улице Иманбаевой за сбыт наркотиков задержан 26-летний житель столицы, у которого изъят гашиш общим весом 200 грамм.

    Кроме того, 29 июня при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан организатор поставки наркотиков, 37-летний мужчина у которого при обыске в автомашине изъято 9 килограмм расфасованной для дальнейшего сбыта марихуаны.

    По словам начальника управления по противодействию наркопреступности ДП Нур-Султана Олжаса Жарылгапова, спецоперация по задержанию наркопреступников прошла благодаря слаженной совместной работе служб, а также в результате проведенного длительного комплекса оперативно-розыскных мероприятий.

    Цена изъятых сотрудниками управления по противодействию наркопреступности наркотиков составляет на «черном рынке» сумму около 9 миллионов тенге.

    Задержанные лица водворены в ИВС ДП Нур-Султана. Ведется следствие, устанавливаются все участники преступной цепи, причастные к поставке наркотиков в столицу.


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    Борьба с преступностью Астана Правоохранительные органы
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