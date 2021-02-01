Спецоперацию по ликвидации «устойчивого канала» поставки наркотиков провели в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 29 января проведена спецоперация, в результате которой ликвидирован «устойчивый канал» поставки наркотических средств в столицу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

При проведении четко спланированных мероприятий, направленных на пресечение канала поставки в городе Нур-Султан при попытке сбыта наркотиков задержан 37-летний уроженец Жамбылской области, у которого в ходе обыска был изъят охолощенный автомат АКСУ с двумя магазинами и около пятидесяти патронов к нему. Назначена экспертиза.

В ходе обыска жилого помещения задержанного, а также его автомашины были изъяты три полиэтиленовых пакета и пять расфасованных свертков с марихуаной, денежные средства в сумме 7 млн 440 тысяч тенге.

Общий вес изъятого наркотического средства составил 3 кг или более 300 разовых доз марихуаны для потребления наркотиков, цена которых бы составила на «черном рынке» около 6 млн тенге в денежном эквиваленте.









Деяния задержанного, предусматривают уголовную ответственность по статье ст.296 ч. 4 УК РК «Незаконное хранение наркотических средств, в особо крупном размере и влечет наказание сроком от 3 до 7 лет лишения свободы и по статье 287 ч.3 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», влечет наказание сроком до 5 лет лишения свободы.

Задержанный водворен в ИВС ДП Нур-Султана, ведется следствие.

Напомним, недавно крупную партию наркотиков изъяли полицейские в Нур-Султане. Общий вес изъятой крупной партии наркотиков составил 1,5 килограмма или более 3500 разовых доз гашиша.