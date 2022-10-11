Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правоохранительные органы

Спецоперацию по ликвидации обнальной криптоплощадки провел КНБ РК

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
11 Октября 2022, 09:48
Спецоперацию по ликвидации обнальной криптоплощадки провел КНБ РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет национальной безопасности впервые провел спецоперацию по вскрытию и нейтрализации обнальной криптоплощадки, используемой наркогруппировками для отмывания криминальных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт комитета.

Операция началась в январе с ликвидации крупной подпольной лаборатории, снабжавшей психотропными веществами «наркорынки» Казахстана, Узбекистана и России. Из незаконного оборота изъяли рекордную партию наркотиков – 188 кг мефедрона.

Далее спецслужбы установили схемы отмывания и вывода преступного капитала за пределы Казахстана. Сложность заключалась в том, что денежные переводы в основном осуществлялись в криптовалюте, не имеющей достаточной прозрачности в финансовом обращении.

КНБ удалось установить все звенья преступной цепочки и выйти на криптообменник, причастный к обналичиванию «биткоинов». Через эту структуру деньги выдавались в различных обменных пунктах Алматы через вовлеченных работников.

Итогом стало задержание организатора преступной схемы и его пособников. В доход государства обращено 68 млн тенге в криптовалюте, полученных преступными группами от наркодеятельности.

Ранее сообщалось о завершении антинаркотической спецоперации «Қарасора-2022». За время операции в Казахстане изъяли более 9 тонн наркотиков.

Фото:bitnovosti.com


Борьба с преступностью   Силовые структуры   КНБ   Криминал   Борьба с наркотиками   Криптовалюта  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Завод по производству гипсокартонных листов и сухих строительных смесей построят в Жамбылской области
Завод по производству гипсокартонных листов и сухих строительных смесей построят в Жамбылской области
Шесть человек погибли в ДТП возле Караганды
Шесть человек погибли в ДТП возле Караганды