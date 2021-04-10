Спецоперацию по изъятию крупной партии сайгачьих рогов провели в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спецоперацию по изъятию крупной партии сайгачьих рогов провели полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе спецоперации 9 апреля столичными полицейскими при участии сотрудников ДП Карагандинской области при реализации крупной партии рогов сайги задержана преступная группа, в которую входили двое жителей столицы и один – Карагандинской области в возрасте 55, 52 и 44 лет. Двое из них, проживающие в Нур-Султане, искали в столице рынок сбыта рогов сайги с последующей реализацией на территории Карагандинской области.

При задержании изъята крупная партия рогов в количестве 293 штук. Предварительный ущерб государству составляет около 500 млн тенге.

Одновременно по шести адресам проживания подозреваемых и их связей проведены обыски, в ходе которых изъяты улики и доказательства. Кроме того, изъяты наркотические средства.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 339 УК РК. Все подозреваемые водворены в ИВС. Проводится расследование.



