Спецоперацию по изъятию арсенала оружия провели в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Спецоперация по изъятию арсенала оружия проведена полицией Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Задержание подозреваемого проведено сотрудниками криминальной полиции при содействии коллег из ДКНБ по городу Алматы.

«Автомашина фигуранта – гражданина Д., 1975 года рождения, задержана на пересечении улиц Жандосова и Яссауи. При санкционированном следственным судьей обыске в транспортном средство и лично у подозреваемого изъяты два пистолета с патронами. Еще шесть единиц оружия, в том числе Винчестер 12-го калибра, граната и 60 патронов обнаружены в тайнике по месту жительства гражданина Д., в Талгарском районе Алматинской области. Оружие изъято и направлено на судебно-баллистическую экспертизу, с целью установления принадлежности, происхождения, а также причастность к совершению каких-либо преступлений», – проинформировал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

По данным спикера, в доме подозреваемого также изъято 4 свертка с порошкообразным веществом. Кроме того, медицинским освидетельствованием установлено наркотическое опьянение подозреваемого в момент его задержания. Гражданин Д. водворен в изолятор временного содержания ДП.

Досудебное расследование проводится по ст.287 ч.3 УК РК.



