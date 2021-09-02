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Спецоперацию по изъятию арсенала оружия провели в Алматы

2 Сентября 2021 11:16
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Спецоперацию по изъятию арсенала оружия провели в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Спецоперация по изъятию арсенала оружия проведена полицией Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Задержание подозреваемого проведено сотрудниками криминальной полиции при содействии коллег из ДКНБ по городу Алматы.

«Автомашина фигуранта – гражданина Д., 1975 года рождения, задержана на пересечении улиц Жандосова и Яссауи. При санкционированном следственным судьей обыске в транспортном средство и лично у подозреваемого изъяты два пистолета с патронами. Еще шесть единиц оружия, в том числе Винчестер 12-го калибра, граната и 60 патронов обнаружены в тайнике по месту жительства гражданина Д., в Талгарском районе Алматинской области. Оружие изъято и направлено на судебно-баллистическую экспертизу, с целью установления принадлежности, происхождения, а также причастность к совершению каких-либо преступлений», – проинформировал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

По данным спикера, в доме подозреваемого также изъято 4 свертка с порошкообразным веществом. Кроме того, медицинским освидетельствованием установлено наркотическое опьянение подозреваемого в момент его задержания. Гражданин Д. водворен в изолятор временного содержания ДП.

Досудебное расследование проводится по ст.287 ч.3 УК РК.



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#Алматы   #Борьба с преступностью  
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