Спецоперация в Кызылорде: полицейские накрыли наркопритон

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Кызылординские полицейские провели спецоперацию, в ходе которой накрыли наркопритон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Кызылординской области задержали 68-летнего жителя города и его трех подельников за организацию притона для употребления смертоносного дурмана.

Установлено, что подозреваемый изготавливал наркотическое средство «экстрационный опий», применяемый внутривенными инъекциями. В доме подозреваемого собирались и другие наркозависимые. При осмотре дома в качестве вещественных доказательств изъяты шприцы, посуда и вещества для изготовления наркотиков. Задержанный подозреваемый полностью признался в содеянном.

По факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 302 УК РК «Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а равно предоставление помещений для тех же целей». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде «содержание под стражей». Он водворен в изолятор временного содержания.