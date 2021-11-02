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    10:02, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Спецоперация в Кызылорде: полицейские накрыли наркопритон

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Кызылординские полицейские провели спецоперацию, в ходе которой накрыли наркопритон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Кызылординской области задержали 68-летнего жителя города и его трех подельников за организацию притона для употребления смертоносного дурмана.

    Установлено, что подозреваемый изготавливал наркотическое средство «экстрационный опий», применяемый внутривенными инъекциями. В доме подозреваемого собирались и другие наркозависимые. При осмотре дома в качестве вещественных доказательств изъяты шприцы, посуда и вещества для изготовления наркотиков. Задержанный подозреваемый полностью признался в содеянном.

    По факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 302 УК РК «Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а равно предоставление помещений для тех же целей». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде «содержание под стражей». Он водворен в изолятор временного содержания.
    Теги:
    МВД РК Закон и право Кызылординская область Борьба с наркотиками Видео
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